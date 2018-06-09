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В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей
Модульное здание аэровокзала для самолетов малой авиации будет установлено в поселке Терней в этом году.
Договор поставки подписало краевое предприятие «Пластун-Авиа», сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, цена поставки составит 14,5 миллиона рублей. Средства на эти цели направлены из краевого бюджета.
В «Пласту-Авиа» уточнили: общая площадь здания – почти 182 квадратных метра. Модульное здание аэровокзала предназначено для обеспечения персонала и пассажиров служебными и бытовыми помещениями. В частности, здесь разместится зал ожидания для пассажиров, стерильная зона, комната матери и ребенка, медицинский пункт. Кроме того, в двухэтажной пристройке будет оборудована современная диспетчерская.
На субсидирование внутрикраевых авиаперелетов в 2018 году будет направлено более 216 миллионов рублей из регионального бюджета. Это больше, чем в 2017 году, когда сумма субсидий составила почти 198 миллионов рублей
По словам директора «Пластун-Авиа» Виталия Юшина, срок поставки здания указан на 30 октября, однако договор предусматривает досрочную поставку и установку здания. Предприятие планирует завершить его монтаж к сентябрю текущего года.
Отметим, в 2017 году на модернизацию инфраструктуры для внутрикраевых авиаперевозок в Приморье было направлено более 56 миллионов рублей из регионального бюджета. На эти средства были построены два новых здания аэровокзалов в северных поселках, а также реконструированы взлетно-посадочные полосы в нескольких населенных пунктах.
Напомним, на субсидирование внутрикраевых авиаперелетов в 2018 году будет направлено более 216 миллионов рублей из регионального бюджета. Это больше, чем в 2017 году, когда сумма субсидий составила почти 198 миллионов рублей. Для населения на билеты по краевым маршрутам установлен социальный тариф. Благодаря этому, на самолетах DHC-6 удалось снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в десять раз.
С 1 мая внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию. Летний сезон продлится по 30 сентября. Так, в летний период увеличена частота полетов из Владивостока в Дальнегорск и обратно. Этот рейс выполнялся семь раз в неделю, теперь летает девять раз в неделю. Также увеличено число рейсов в Преображение. В высокий сезон они выполняются шесть раз в неделю, а не пять как раньше.
Неизменным остается расписание рейсов Терней-Светлая-Терней (четыре раза в неделю), Терней-Амгу-Терней (один раз в неделю), Терней-Единка-Терней (один раз в неделю), Владивосток-Дальнереченск-Владивосток (четыре раза в неделю).
Также без изменений в расписании по одному разу в неделю продолжает летать вертолет Ми-8 по маршрутам Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Агзу – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней и Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Единка – Светлая – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Терней. По привычному расписанию летает и самолет Ан-2 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск – один раз в неделю.
Стоит также отметить, что опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был положительно отмечен на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных обеспечить комплексное развитие регионов Дальнего Востока. Отмечено, что особого внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.
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