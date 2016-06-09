В Приморье спизула не лезет в банку

Производители морских деликатесов в Приморском крае оказались заложниками экологической напасти

Приморье - один из немногих прибрежных регионов России, который сумел организовать промысел донных моллюсков. Анадара, корбикула, спизула, мактра, мерценария - cегодня пресервы из этих морских деликатесов стали визитной карточкой Приморья. Отработанный промысел и внедренные в производство оригинальные рецептуры позволяют потребителям по достоинству оценить вкусовые качества морских деликатесов. Почти 15 лет сотни людей созидали уникальный промысел и производство. Но сегодня общественность Приморского края пытаются убедить в том, что есть некие негативные экологические последствия этого промысла. В тонкостях бизнеса на моллюсках разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Первый промысел моллюсков был начат в далеком 2001 году. Однако, прежде чем его начать, «ТИНРО-Центр» произвел оценку промыслового запаса. Выяснилось, что значительные объемы «зарывашек», так ласково ученые называют ракушки, практически не используются.

Становление промысла моллюсков было долгим. Точнее, вхождение в рынок с новым продуктом. Многие жители Приморского края в пляжный сезон добывают спизулу, однако готовить ее умеют лишь единицы, поэтому, в отличие от гребешка, ажиотажной всенародной добычи не наблюдается. В основном только ради любопытства и на наживу для рыбалки.

Между тем компаниям, добывающим этот вид моллюсков, пришлось проводить собственные кулинарные разработки. Эксперименты пищевых технологов показали, что вкуснее всего филе спизулы и анадары в пресервах с различными добавками. Так в Приморье появились первые пресервы из «зарывашек».

Однако для успешного промысла нужна была технология лова. Правила рыболовства допускают два вида добычи - дражный и водолазный. Однако фактически российский промысел при добыче моллюсков ориентируется исключительно на драги, так как этот вид давно исследован, имеет минимальные последствия для подводных грунтов и морской фауны.

Так, драга представляет собой рамную конструкцию с полозьями, к которой крепится мешок-наполнитель. Работа драги напоминает поверхностное взрыхление почвы граблями. При этом некоторые современные драги для работы на песчаных грунтах оснащены дополнительно гидроразмывом, облегчающим работу рыбакам. Подобные конструкции сегодня применяются промысловиками на Курилах при промысле гребешка и в Охотском море при добыче трубача. Правда, у рыбаков бывают сложности, если они налетают своим орудием лова на валуны и камни. А вот на иловых и песчаных грунтах эти орудия очень эффективны.

Именно состояние местных грунтов и позволило приморским рыбакам нарастить объем добычи. Оказалось, что в наших местных прибрежных акваториях двустворчатые моллюски образуют промысловые скопления в основном на мелководье. В период промысла они обычно находятся достаточно близко к поверхности дна, поэтому рыхление верхних слоев драгой позволяет эффективно собирать беспозвоночных, не оказывая никакого воздействия сверх того, что постоянно делает море, где взмучивание является постоянным явлением из-за морских волн, приливов, отливов и прибрежных течений.

Между тем еще весной появилась информация о том, что в районах промысла – Славянка, Лазурная, Тавричанка – появились выбросы водоросли анфельции. Информаторами выступили очевидцы и, как ни странно, чиновники Хасанского района.

Почему традиционные выбросы анфельции стали связывать с дражным промыслом, сказать сложно. Экспертом в СМИ выступает старший научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН, кандидат биологических наук Сергей МАСЛЕННИКОВ. По его мнению, «дражный промысел хоть и не является прямой причиной выбросов анфельции на пляжи, но он этот процесс, безусловно, усугубляет. Если участок дна облавливается драгой, тем более с гидроприводом, то там все нарушается и разрушается».

Между тем в «ТИНРО-Центре» подчеркивают, что выбросы анфельции - это природное явление, обусловленное волнами, которые образуются из-за штормов. Оспорить этот факт невозможно, так как основные районы выброса анфельции наблюдаются там, где драгами не работали. Например, на острове Попова, заливе Стрелке или в бухте Северной. В то же время в районе Шаморы никогда не бывает выбросов анфельции, хотя это традиционный район добычи спизулы.

Примечательно, что часть научных сотрудников ТИНРО связывает выбросы анфельции с тем, что ее промысловый запас увеличивается. Но, к сожалению, ее добыча практически не ведется, так как агаровый завод в бухте Владимир перепрофилирован под воспроизводство трепанга. При этом специалисты считают, что хорошие запасы анфельции способствуют воспроизводству трепанга.

«Анфельцию в Хасанском районе выбрасывает последние 40 лет регулярно. Чем сильнее шторм, тем больше травы. Но в прошлом году у нас на побережье выбросило сотни тонн гребешка и спизулы, мы ракушку на грузовиках увозили. При этом никаких рыбаков в этом районе не было», - рассказали Деловой газете «Золотой Рог» жители поселка Рыбак.

Получается, что старожилы Хасанского района не связывают выбросы травы и работу рыбаков. Тем не менее попытки дискредитировать дражный промысел предпринимаются постоянно. Но одно дело - тревога приморцев, а другое дело - попытки чиновников представить «экологию» таким образом, чтобы рыбаки за свой счет очистили пляжи для муниципалитета. Наверное, мера научных фантазий должна иметь пределы.

«ТИНРО-Центр» приводит следующие научные данные. «В 2008 году в бухте Бойсмана специалисты ТИНРО выполнили две водолазные и две дночерпательные гидробиологические съемки в июне и в августе-сентябре. В период между научными рейсами осуществлялся промысел спизулы. Исследования показали, что добыча моллюсков с использованием драг не имела негативных последствий для донного сообщества акватории. Никаких изменений, отличных от ежегодных сезонных колебаний численности и биомассы, не было обнаружено», - говорят в центре.

«И это легко объяснимо. Так, при промысле спизулы драгой с гидроразмывом на песчаных грунтах скорость драгирования очень низкая – порядка 3 м/мин. Кроме того, рыбаки работают на скоплениях с высокими показателями обилия моллюсков, где эксплуатируемый вид занимает лидирующее положение по биомассе – до 95% от общей биомассы сообщества (по-научному это называется «монодоминантное сообщество»). Это, безусловно, упрощает задачу рыбакам и автоматически сводит к минимуму риски для состояния запасов других объектов», - рассказал «Золотому Рогу» пресс-секретарь «ТИНРО-Центра» Константин ОСИПОВ.

«Муниципальные бюджеты не предусматривают больших сумм на очистку и содержание береговой полосы подведомственных территорий. Поэтому местные чиновники идут на ухищрения, а иногда откровенно привирают, чтобы вытащить средства из рыбацкого кармана, в том числе поднимая тему экологии. Постоянно идут «предложения» от разного рода чиновников Хасанского района Приморского края поучаствовать в оплате работ по очистке берега от штормовых выбросов», - говорит заместитель директора компании «Акватехнологии» Сергей ПЕТРОВ.

А тем времени наши соседи с Сахалина начинают ориентироваться на промысел спизулы. В этом году сразу несколько островных компаний объявили о том, что они намерены начать промысел «зарывашек» на Сахалине.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.