По ИТ-рынку ударили долларом

Большинство потребителей ИТ-услуг перешло на максимальную экономию средств

За последний год в ИТ-отрасли произошли значительные изменения. С одной стороны, кризис снизил бюджеты компаний на новые технологические внедрения, с другой - ИТ-продукты - программное обеспечение и оборудование, являясь в основном импортными, значительно выросли в цене. Кроме всего прочего, с января 2016 года вступили в действие новые правила регулирования рынка, которые также отразились на игроках. Но это не значит, что ИТ-компании остановились в своем развитии: новые условия подтолкнули их к поиску альтернативных решений.

Российские эксперты говорят о том, что рынок второй год подряд пребывает в стагнации, а расходы на ИТ многие компании очень сильно «порезали». Так, по оценкам исследовательской компании IDC Russia, объем российского рынка ИТ уменьшился в 2015 году на 38% - это в долларах, динамика в рублях - около нуля.

Рынок покинут неудачники

Дальневосточные компании технологичного сегмента не остались в стороне от понижающего тренда. Однако при этом настроение опрошенных «ДК» экспертов остается довольно оптимистичным.

«Могу подтвердить, что падение действительно имело место. По некоторым позициям оно составило около 60%, где-то все ограничилось лишь легким испугом. Но общее сокращение составило 20-25%, - говорит коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ. - Причины банальны: турбулентность экономики, девальвация, рост стоимости кредитных продуктов, их недоступность в критический момент, рост себестоимости услуг сектора в связи с тем, что большая ее часть приходится на импортные составляющие, взаимные неплатежи участников рынка. Можно долго говорить о том, почему это произошло, но факт остается фактом: рынок выйдет из этого кризиса недосчитавшись многих участников».

Специалисты компании «АйТи Лайн» говорят о том, что на их клиентах кризис тоже отразился. «Максимальная экономия средств, минимум экспериментов, только самое необходимое для выживания» - самая распространенная линия поведения для большинства потребителей ИТ-услуг.

«Нашими клиентами являются организации разного масштаба и различных направлений. Поэтому и их подход к вложениям в ИТ-инфраструктуру был разным, - говорит директор компании Сергей НЕМ. - Так, компании, осуществляющие оптово-розничные продажи товаров, оборудования, в большинстве случаев не показали увеличения объема потребления услуг, и им не требовались новые технологии и подсистемы. Компании, оказывающие услуги логистики, тоже переживали период стагнации, поэтому также сократили объемы ИТ-услуг. Розница чувствовала себя не лучшим образом, поэтому этот сегмент сокращался. Однако при этом следует заметить, что везде есть исключения. Есть компании, показавшие положительную динамику потребления ИТ-услуг. Мотивы: либо увеличение компании, либо планирование такого роста в будущем; ведь наличие развитой информационной структуры означает, что в активе компании есть эффективный инструмент управления. По итогам прошлого года значительно сократилось количество запросов от новых клиентов, что тоже косвенно говорит о стагнации на рынке».

Санкционный удар

Не могли не сказаться на ИТ-рынке рост курса валют и санкции - из-за них многим пришлось перетряхивать свою партнерскую сеть и искать новых поставщиков и разработчиков.

Как отмечает Константин Воробьев, изменение курсов валют привело к росту себестоимости большой части законтрактованных до начала девальвации сделок. Как следствие, участники ИТ-рынка приняли на себя основной удар валютной переоценки, что, конечно, отрицательно отразилось на их марже.

«Что касается партнеров не со стороны спроса (заказчики), а со стороны предложения, то здесь приоритет делался в пользу тех контрагентов, которые не старались переложить на нас все риски, а совместно искали компромисс по цене, срокам и видам оплаты», - продолжает эксперт.

О том, что рост курса сказался на рынке, говорят и в компании «АйТи Лайн». Зачастую заказчики откладывали даже запланированную модернизацию оборудования и программного обеспечения, нередко использовали оборудование более низкого класса. Для сегмента малого бизнеса актуальным стало использование бывшего в употреблении оборудования.

В обход иностранного ПО

Российские эксперты весь прошлый год активно комментировали протекционизм на рынке ИТ, оформленный в виде единого реестра российского ПО. С подачи Минкомсвязи был принят закон, разрешающий госорганам с 1 января 2016 года приобретать зарубежное ПО только если российского аналога нет или же он не обладает необходимой функциональностью. В законе предусмотрено создание единого реестра российского ПО, куда попадает софт либо полностью созданный резидентами РФ, либо на базе импортной платформы, но тогда сумма лицензионных выплат западному вендору не должна превышать 30% выручки. Против новшества выступали ФАС и Минфин, однако с 1 января 2016 года закон вступил в силу.

Как говорят опрошенные «Золотым Рогом» эксперты, на их бизнес данное нововведение особого влияния не оказало. Так, например, в портфеле заказов компании «Акцент» доля госсектора не только не сократилась, но и приросла. Правда, как говорит Константин Воробьев, все дело здесь не в импортозамещении, а в том, что компания смогла сохранить требуемую для госзаказчиков структуру ликвидности и финансовой устойчивости собственного бизнеса. «Смогли дать им большие рассрочки на поставляемые решения, смогли выполнить контракты по ценам, сложившимся до девальвации», - говорит он.

Оживила ли данная законодательная инициатива рынок отечественного программного обеспечения? Такая тенденция, по мнению экспертов, конечно, присутствует, но не более того.

«В массе своей в прежние времена системы у заказчика разворачивались с использованием импортного софта, и одномоментно сменить вектор развития работающей системы не получается, - считает Константин Воробьев. - Хотя мы двигаемся в этом направлении. И если раньше мы проводили для своих заказчиков обучение преимущественно на тему оборудования и ПО, созданного нашими заграничными партнерами, то сейчас все чаще приходится рассказывать об отечественных разработках. Но основная масса работы в части импортозамещения в ИТ еще впереди».

Примерно такого же мнения придерживается и президент компании DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. По его мнению, начать производство сразу с хай-тека в принципе невозможно, для этого нужны очень развитая индустрия и кооперация тысяч производств. «Конечно, движение в сторону импортозамещения в ИТ-отрасли будет идти, так как к этому побуждает внешняя ситуация, но быстро результат, сопоставимый с достижениями более передовых в технологическом плане стран, мы вряд ли получим».

В компании «АйТи Лайн» также говорят о том, что для заметного результата «экосистема» разработчиков должна иметь уровень развития приблизительно равный мировому по объемам, техническим показателям. А на данный момент вряд ли она сформировалась.

И все-таки реальные шаги в сторону производителей российского оборудования и программного обеспечения крупные компании делают.

В компании «Ростелеком», например, в 2014 году создан собственный венчурный фонд, основным инвестиционным приоритетом которого являются компании с перспективными технологиями или программными разработками, которые могут быть применены в инфраструктуре «Ростелекома». Речь идет о сетевой инфраструктуре, решениях для ЦОДов, технологиях передачи, анализа, хранения и защиты информации и т. д.

«Сегодня мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы уже в 2016 году около 30% целевого объема закупаемого оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях, оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации, а также другого оборудования в инвестиционном бюджете «Ростелекома» составило российское или локализованное оборудование, - говорит директор Дальневосточного макрорегионального филиала «Ростелеком» Алексей САПУНОВ. - «Ростелеком» готов увеличить долю отечественного оборудования и программного обеспечения и предоставить преференции российским производителям на закупочных тендерах. Но для этого необходимо внести изменения в Федеральный закон №223, регулирующий закупки госкомпаний. И скорейшее решение по данному вопросу очень важно как для «Ростелекома», так и для других компаний в различных сферах деятельности».

Новые направления только наметились

Непростая ситуация на рынке пока не привела к тому, что компании активно стали осваивать новые направления бизнеса. «Мы пробуем изучить новые продукты, решения, даже если на данный момент они не востребованы, и тем самым пополняем портфель наших потенциальных возможностей», - говорит Сергей Нем.

Константин Воробьев, анализируя итоги прошлого года, констатирует, что ничего нового не начинали, да и как можно было экспериментировать в такое непростое время?

«Своим успехом считаем рост выручки (более чем на 60%) и рентабельности бизнеса. Сохранение и даже рост команды, расширение компетенций, получение новых допусков и лицензий. За год мы объективно стали сильнее, а это, безусловно, залог на будущее», - говорит эксперт.

Алексей Сапунов, говоря о новых направлениях, отмечает, что для компании интересны новые продукты и сервисы существующих и будущих клиентов, которые соотносятся с бизнесом оператора связи.

«Спектр рыночных сегментов, на которые мы смотрим, очень широк. Это интернет вещей, умный дом, новые технологии доставки контента, OTT-коммуникации, онлайн-образование, дистанционная медицина, отраслевые инфокоммуникационные решения и прочее», - говорит Алексей Сапунов.

КСТАТИ

Операторов не будут обязывать хранить содержание звонков и сообщений пользователей

Из законопроекта о трехлетнем хранении операторами связи пользовательского контента уберут обязанность хранить содержание информации, а также изображения, звуки и другой контент. Соответствующие поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были подготовлены сенатором Людмилой БОКОВОЙ ко второму чтению «антитеррористического пакета» законопроектов в Госдуме.

«Операторы связи обязаны будут хранить на территории РФ в течение трех лет информацию лишь о фактах соединения между абонентами и/или абонентскими устройствами и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами», - говорится в новой версии документа.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.