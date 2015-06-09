"ВымпелКом" и QIWI запустили совместный электронный кошелек

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и QIWI запустили совместный электронный кошелек, позволяющий совершать платежи как с баланса мобильного телефона, так и с баланса Visa QIWI Wallet, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Компании планируют в ближайшее время доработать продукт: ввести программу лояльности, систему вознаграждений для пользователей. В настоящее время сервис позволяет оплачивать товары и услуги более 70 тыс. организаций. Большинство операций в кошельке не предполагают комиссионных сборов, исключение составляют услуги денежных переводов, погашение кредитов и платежи ЖКХ. В феврале аналогичный электронный кошелек совместно с QIWI запустило ОАО «МегаФон». Согласно расчетам сторон, отсутствие комиссий и система вознаграждений в размере 0,5% от суммы платежа позволят абонентам «Мегафона» экономить порядка 500 рублей в месяц.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.