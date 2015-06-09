Губернатор Приморья взял комплексную застройку под свой контроль

Для строительства жилья в Приморском крае дефицита земельных участков нет

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что лично будет контролировать предоставление застройщикам земли под комплексное строительство жилья, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Комплексное строительство ускоряет ввод жилья, делает его значительно дешевле и параллельно с жильем создает комфортную среду обитания на территории за счет насыщения ее инфраструктурными объектами: школами, детскими садами, торговыми центрами, предприятиям и сферы услуг.

Удачные примеры комплексной застройки – новый жилой район Владивостока Снеговая Падь, строящийся микрорайон Патрокл, другие проектируемые и строящиеся в крае многоэтажные микрорайоны и малоэтажные поселки.

На ряде мероприятий традиционной региональной выставки «Город» участники заседаний и круглых столов подчеркивали, что их планы строительства жилья в первую очередь сдерживаются либо тем, что под их планы земли нет вообще, либо она есть, но не в том месте.

Но даже проблемы с землей, как сказал и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Антон ПИЧКУР, позволяют надеяться, что в этом году в крае «имеются все предпосылки для сохранения темпов жилищного строительства». Гарантия этому - то, что к 1 июня в реестр объектов незавершенного строительства входят 314 жилых домов с общей площадью около 1,3 млн квадратных метров. Напомним, что в прошлом году строители края ввели жилья на 9,2% больше, чем в 2013 году, - всего 671 227 квадратных метров.

Что же касается выделения земли под новое жилищное строительство, то вовлечению в оборот участков под эти цели, по его мнению, продолжает мешать отсутствие информации о них. В основном это земли, находящиеся в пользовании у военных и прочих закрытых структур.

Губернатор высказал твердую уверенность, что для строительства жилья в крае никакого дефицита земельных участков нет и выдавать их надо прежде всего там, где условия для строительства наиболее выгодны.

- Надо рассматривать для комплексной застройки те территории, где развита инфраструктура. Создание Владивостокской агломерации также расширит выбор земельных участков: не хватает места в городе, значит надо смотреть в муниципалитетах. Чтобы решить эту проблему, я буду лично контролировать выдачу земли для комплексной застройки, - сказал Владимир Миклушевский.

Пожалуй, особенно актуально это решение для Владивостока, о нехватке земли для развития которого говорится уже около пятидесяти лет.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.