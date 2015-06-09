Приморский агропром расширяет площади

Несмотря на непогоду, фермеры Приморья успешно проходят посевную благодаря оказанной им поддержке

Обильные осадки в большинстве районов края сдвинули в этом году традиционные сроки начала посевной, и аграрии вышли в поле на две недели позже, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис БОЧКАРЕВ, исторически посевная кампания в Приморье начинается 5-10 апреля, но из-за переувлажнения почвы в некоторых районах в этом году начало работ пришлось отложить. К севу на всей территории края аграрии приступили только в конце апреля.

«Труженики села взяли на себя обязательства по увеличению посевных площадей в регионе, подписав с администрацией Приморского края соглашения. Дожди сдерживают темпы посевов, однако это не помешает нам выполнить все работы в срок, время у нас еще есть. К тому же в этом году сельхозпредприятия лучше обеспечены минеральными удобрениями, топливом», - отметил вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО.

В то же время в департаменте сельского хозяйства и продовольствия заверили, что в Приморском крае принимаются все необходимые меры по успешному проведению посевной кампании. Из краевого и федерального бюджетов на проведение весенне-полевых работ сельхозпредприятиям и фермерам направлено около 360 млн рублей. Это около 300 миллионов рублей из краевого бюджета и 63 - из федерального. Как сообщил Сергей Сидоренко, системная поддержка аграриев по всем направлениям началась с начала апреля.

И аграрии, несмотря на сложные погодные условия, сумели вовремя подготовиться к весеннему севу. Готовность техники оказалась на самом высоком уровне, обеспеченность горюче-смазочными материалами - 100%. Семенами ранних зерновых культур сельхозпроизводители края обеспечены в этом году в полном объеме. Для сравнения - в прошлом году обеспеченность составляла 75% от потребности.

«В этом году мы запланировали рост производства продукции растениеводства и животноводства. Уровень господдержки в этом году увеличен и составит около 2,5 миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. Всего на развитие сельского хозяйства в краевой госпрограмме предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. Еще около одного миллиарда рублей поступило из федерального бюджета. Эти средства рассчитаны на весь 2015 год. И, несмотря на сложные экономические явления, как было заявлено губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, сельское хозяйство остается приоритетным направлением в работе администрации региона. Конечно, это накладывает и определенные обязательства на тружеников села. Мы должны двигаться вперед, наращивать объемы собственного производства», - добавил заместитель главы региона.

В этих условиях хозяйства показали готовность взять на себя новые обязательства. Еще с осени под посев 2015 года было поднято зяби на площади 165 тысяч гектаров. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Поддержка послужила стимулом для роста производства и увеличения плановых показателей фермеров. В 2015 году растениеводы края запланировали увеличение посевов сельскохозяйственных культур на пять процентов, посевная площадь составит 440 тысяч гектаров.

В рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства в Приморском крае перед началом полевых работ 2015 года департамент сельского хозяйства провел работу с сельхозтоваропроизводителями края по заключению соглашений по объемам производства сельскохозяйственной продукции. Таких соглашений в этом году было подписано больше, чем в прошлом, на несколько десятков.

«Когда в 2012 году наше крестьянско-фермерское хозяйство только начинало работать на земле, поддержка со стороны краевого бюджета была значительно меньше, чем сейчас, - говорит глава КФХ в Спасском районе Дмитрий СТЕФАНОВИЧ. - То, что к нам изменилось с тех пор отношение, мы уже в прошлом году чувствовали, когда уровень поддержки начал расти. Но в этом году стали еще больше внимания нам уделять. Очень помогает погектарная поддержка, благодаря программе по субсидированию технического переоснащения мы стали обновлять технику в хозяйстве. И даже те субсидии, которые получаем за молоко, помогают нам в содержании дойного стада. В этом году деньги из бюджета начали поступать уже в конце марта. И, конечно, мы смогли вовремя подготовиться к посевной, закупили топливо, запчасти и т.д. В этом году у нас очень хорошие семена, и на сегодняшний день мы уже засеяли 1,5 тыс. га сои и 100 га овса. Надеемся довести общую площадь посевов до 2 тыс. га».

В последних числах мая приморским аграриям было направлено еще 140 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Эти средства предназначены, прежде всего, на частичное субсидирование продукции животноводства и процентных ставок по кредитам, в том числе и инвестиционным. Еще 200 миллионов рублей запланировано направить приморским сельхозтоваропроизводителям в июне.

Как сообщили «Золотому Рогу» в департаменте сельского хозяйства, в Приморье зерновыми культурами засеяно уже 89 тысяч гектаров земли. Фактически сев ранних зерновых сейчас совсем близок к завершению. Труженики сельского хозяйства засеяли ими в общей сложности 40,6 тыс. гектаров земли, из них порядка 17,2 тыс. гектаров засеяно пшеницей, 17,9 тыс. - овсом, около 5,4 тыс. гектаров - ячменем.

Активно в эти дни работают на полях рисоводческие хозяйства. Уже засеяно более трех четвертей от запланированного количества рисовых гектаров. В общей сложности этой культурой сельхозпредприятия и фермерские хозяйства засеяли уже 16,6 тысячи гектаров земли. А вот плановые показатели по севу кукурузы на зерно уже даже превышены. Хозяйства запланировали в этом году засеять 30,7 тыс. га, но по факту эта цифра составила 31,1 тыс. га.

Кроме того, труженики села продолжают сеять сою - на сегодняшний день этой стратегически важной для региона культурой засеяно 82,5 тыс. гектаров земли.

Также приморские аграрии приближаются к завершению посадки овощей и картофеля. Картофелем уже засеяно 3,4 тыс. гектаров при плане 3,6 тыс., овощами - 3 тыс. гектаров при плане 3,5 тыс.

Вице-губернатор Сергей Сидоренко отметил, что в Приморье есть позитивные тенденции по развитию малого бизнеса в сельском хозяйстве. Эта категория сельского бизнеса, как правило, выполняет не только производственные задачи, но и социальные, а потому требует отдельного внимания со стороны государства.

«Развиваются крестьянско-фермерские хозяйства и семейные фермы. Это также важно, потому что небольшие хозяйства формируют социальную обстановку в селах, дают рабочие места, закрепляют на селе молодежь. И мы также поддерживаем их субсидиями», - подчеркнул заместитель главы региона.

К тому же в крае есть примеры, когда фермерское хозяйство, начавшись с небольшого производства, постепенно перерастало в настоящее сельхозпредприятие. Для таких хозяйств в Приморье действуют программы, благодаря которым десятки новых крестьянско-фермерских хозяйств смогли получить гранты на их создание и развитие.

Наряду с небольшими хозяйствами в Приморье успешно работают крупные компании, реализуются инвестиционные проекты как в области молочного животноводства, так и в области свиноводства. Так, продолжается строительство свинокомплекса в Спасском районе. Во второй половине года начнется стройка крупных комплексов в Михайловском районе. Сельхозпредприятия планируют также развивать переработку продуктов растениеводства, реализовать проекты по строительству комбикормовых заводов и логистических центров.

«Интерес к Приморскому краю продолжают проявлять как небольшие, так крупные российские компании. Например, «Русагро» уже этом году засеет сельскохозяйственными культурами около 30 тысяч гектаров приморской земли. Кроме того, мы планируем, что в этом году на территорию края зайдет компания «Юг Руси», которая также намерена начать обрабатывать несколько десятков тысяч гектаров земли со следующего года», - отметил Сергей Сидоренко.

Как уже сообщалось, помимо расширения посевных площадей в крае планируется за три года увеличить объемы производства свинины в 14 раз и в полтора раза поднять производство молока.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.