Журнал "Дальневосточный капитал" отметил 15-летний юбилей

Региональный деловой журнал «Дальневосточный капитал», выпускаемый Издательской компанией «Золотой Рог», отметил свое пятнадцатилетие

На прошедшей неделе журнал «Дальневосточный капитал» отметил очередной юбилей. Изданию исполнилось пятнадцать лет. Новый для себя формат делового издания журналисты «Золотого Рога» вывели на рынок в удачное время. Тем самым предопределив его востребованность: в регионе возник спрос на единую информационную деловую площадку. В мае 2000 года образовался Дальневосточный федеральный округ, после прихода к управлению страной Владимира ПУТИНА Россия заново объединялась...

Золоторожцы попытались дотянуться до всех дальневосточных пределов: Якутия, Чукотка, Колыма, Камчатка, Сахалин, Приамурье, ну и, конечно, же соседи - Хабаровский край, с которым у Приморского всегда было соперничество - кто значимей. У каждой территории своя особенность, но эти пятнадцать лет для всех них стали временем общего дела - отстаивания интересов региона. «Дальневосточный капитал» старался внести в это свой вклад. На его страницах шаг за шагом отражались многочисленные попытки федеральной власти вдохнуть в экономику региона новую жизнь и не менее драматичные усилия местного бизнеса выстоять, расправить плечи, выйти на новые высоты и проекты.

Что из этого вышло, что состоялось за пятнадцать лет нового века, как эти перемены почувствовали и отобразили в журналистских материалах члены команды «Дальневосточного капитала»? Об этом корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» беседует с бессменным шеф-редактором журнала Ларисой ЖИРОНКИНОЙ.

- Лариса Леонидовна, сегодня деловой аудитории Дальнего Востока не надо представлять ваш журнал: его многие знают и уважают за достоверность фактов, выдержанность оценок и профессиональный экономический контекст. Тогда, пятнадцать лет назад, приступая к проекту, вы его именно таким себе и представляли или что-то пришлось менять в пути?

- Сразу скажу, идея журнала принадлежит теперь уже генеральному директору, а тогда главному редактору ИК «Золотой Рог» Елене БАРКОВОЙ, названием мы обязаны Андрею ПУШКАРЕВУ, нашему нынешнему главному редактору. После кризиса 1998 года экономика еще не вполне устаканилась, а мы - романтики - думали о развитии. Но думали очень прагматично, так же, как и «Золотой Рог», журнал, учредителем которого выступил журналистский коллектив газеты, должен был стать нормальным бизнес-проектом, окупающим самого себя, а в идеале зарабатывающим деньги на развитие компании. Никакие олигархи никакого первоначального капитала нам на запуск проекта не давали.

Я оказалась «заложницей» этого нашего энтузиазма, у моих начальственных коллег своих дел было невпроворот, «Золотой Рог» был потолще сегодняшнего и выходил два раза в неделю, в компании была еще целая куча проектов. Так что мы, как говорят, на берегу обо всем договорились, обсудили не только основные разделы и рубрики, но и принципы подачи материалов, требования к их качеству и т. д.

И каждый занялся своим делом, иной раз даже конкурируя за желание журналиста написать материал в то или иное издание. Творческий коллектив-то у нас один на всех. И самый, я считаю, лучший на всем Дальнем Востоке с точки зрения экономической журналистики. И не только я так думаю, мне много раз об этом говорили в самых разных уголках ДВ. К примеру, на ежегодной дальневосточной конференции горнопромышленников «Майнекс» пришлось услышать: «К нам сама ОКОВИТАЯ (Надежда ВОРОНЦОВА. – Прим. ред.) приехала». Никто из журналистов на Дальнем Востоке лучше Надежды не знает золотодобывающую отрасль или нефтегазовые проекты региона. Сегодня, конечно, много чего можно найти в Интернете, но у нас в редакции годами накопленные собственная информация и связи.

Или вот энергетики - сегодня от Москвы до Камчатки они хотят видеть на своих пресс-конференциях и мероприятиях именно Олега КЛИМЕНКО. Он изучал отрасль, отслеживая каждое движение по ее реформированию. Если Министерство по культуре и туризму продвигает общий туристический проект «Восточное кольцо России», то только наша Татьяна СУШЕНЦОВА способна с таким изяществом и огромной любовью к региону написать о его выдающихся для развития туризма особенностях - от Бурятии до Камчатки.

Елена АРДАЛЬЯНОВА сегодня стала моей первой помощницей и, очень надеюсь, продолжательницей «капитального» дела. Я много могу про всех моих коллег рассказывать…

Если же говорить о «начинке» журнала, то мы практически все пятнадцать лет сохраняем ее структуру: в номере обязательно должен быть один большой аналитический материал - «Тема номера». Готовя юбилейный номер, полистала все подшивки (за это время в свет выпущено 178 журналов), конечно, разные у нас были времена, но были годы, когда «Темы номера» были просто блистательными, и подготовили их наши журналисты. Некоторые из них уехали в другие города, прежде всего в Москву конечно же, нашли свое место в жизни, получили зарубежное образование, но начинали они у нас и дорожат этим багажом. Андрей БЛИНОВ, Игорь НИКИТИН, Марина ГУРЬЕВА, Александр ЗУБОВ, многие другие - это были наши лучшие перья.

Знаю, что темы номера нередко использовались разными людьми для написания научных работ, в том числе и диссертаций, не говоря уже о дипломных. И не могу утверждать, но мне кажется, что журнал бизнес использует для аналитики. По крайней мере, я постоянно вижу его на столах у руководителей компаний, банков. И в личных разговорах многие менеджеры мне говорили, что они находят для себя в «ДК» какие-то полезные вещи, которые учитывают при принятии решений.

- Если вернуться к дате. 15 лет - это история, и, в вашем случае, написанная журналистами. О каких ее важных вехах вы расскажете в юбилейном номере «Дальневосточного капитала»?

- Мы старались тщательно отслеживать федеральную политику по отношению к региону. И эта страница современной истории Дальнего Востока очень интересна. Начнем с того, что приехавший в регион в мае 2000 года боевой генерал Константин ПУЛИКОВСКИЙ в интервью нашему журналу по-военному прямо заявил: «По существу, мы потеряли управляемость страной, и вне зависимости от решений президента и правительства регионы живут сами по себе».

Это была отправная точка, с которой начинался Дальневосточный федеральный округ. К примеру, выяснилось, что 330 региональных законодательных актов вообще не соответствовали Конституции и законодательству России.

Очень интересна выборная история: от свободных выборов с 20 кандидатами, «грязными» технологиями, возможностью прийти к власти чуть ли не бандитам до отмены прямых выборов и формирования властной вертикали. Это все можно найти под обложкой нашего журнала, и, на самом деле, это, может быть, только нами системно написанная история.

Были очень откровенные интервью с губернаторами. Сегодня мы так с ними уже не можем поговорить. Они все хорошие люди, но в их речах нередко излишне много пафоса, они не очень хотят распространяться о проблемах - мне это особенно бросилось в глаза после того, как я вновь перечитала интервью руководителей регионов 2000-2002 годов, тогда они еще могли настаивать на чем-то своем, еще не брали руку под козырек.

Интересен и такой факт: все новации, о которых говорят сегодня, - льготы, тарифы, освобождение от налогов, снятие административных барьеров и даже «свободный порт» - все последние 15 лет перемалывались до бесконечности.

Где-то в 2005 году Герман ГРЕФ, будучи министром экономики, проехав по всему Дальнему Востоку (мы об этом писали на страницах журнала), призывал региональные власти не рассчитывать только на федеральное финансирование, а запускать собственные механизмы, которые бы позволили работать бизнесу и власти вместе. И о государственно-частном партнерстве, и о свободных экономических зонах говорили уже тогда. Интересно, что в 2005 году Греф заявил, что закон о порто-франко будет принят через год. Прошло ровно 10 лет, и мы вернулись к тому же самому!

Все эти годы интересны положительным и отрицательным опытом. И очень бы не хотелось, чтобы через несколько лет про все эти новации опять сказали: «Ну, не получилось, были обстоятельства...»

- Как когда-то о Свободной экономической зоне «Находка».

- Да, СЭЗ «Находка» - это первый фальстарт, хотя идеи-то были правильные. В нашем недавнем прошлом так много поучительных вещей. Вот мы сегодня говорим об иностранных инвестициях, на это рассчитываем, а СЭЗ «Находка» семь лет добивалась выделения земли под российско-корейский промышленный парк, в результате проект умер, так и не родившись.

Интересный факт: сейчас Министерство по развитию ДВ создает структуры по работе с инвесторами, Корпорацию по развитию Дальнего Востока, а в 2002 году Константин Пуликовский создал Дальневосточную инвестиционную компанию, сейчас кто-нибудь ее помнит? А в нее внесли большие на тот момент деньги, учредителями выступали Внешэкономбанк, «Роснефть», АО «Космическая связь России». И эта компания должна была стать координатором программ. Была шикарная презентация, о которой мы написали, но далее следы этой компании не просматриваются. Как и некоторых иных фондов по развитию нашего региона.

Очень много было непоследовательности и с точки зрения программных вещей. Очень показательный пример - программа до 2025 года, которая была разработана командой вновь созданного Министерства по развитию Дальнего Востока под руководством Виктора Ишаева. Ее подписал публично премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ и сказал: «В добрый путь». Но программа умерла в тот же день, когда она была подписана, хотя, наверное, была не самой плохой, ее разработчики смогли комплексно посмотреть на регион. Сегодня другая идея - развивать точечно, всего не охватить. Мне хочется, чтобы состоялись ТОРы, приоритетные инвестиционные проекты, но то, что это не даст счастья всем жителям Дальнего Востока и существенно не изменит ситуацию в регионе, для меня очевидно. Но, правда, нужно с чего-то начинать!

Когда-то еще в 2005 году я брала интервью у Павла МАСЛОВСКОГО, председателя совета директоров группы компаний «Петроправловск», и он мне сказал такие слова: «В России нужно жить долго, чтобы увидеть результаты своего труда». На самом деле, это такая ключевая фраза.

- Сегодня говорят о трудностях печатных СМИ. Как ощущает ситуацию журнал?

- Мы, так же как и весь бизнес, переживаем сложные времена, и нам трудно выстраивать долгосрочные планы…. Впрочем, в нашей истории это уже было не один раз, в 2008-м например, но нас в такие моменты поддержал бизнес, потому что ему, смею надеяться, важно, чтобы такое издание, как наш журнал, существовало.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Спасибо всем за поздравления!

Коллектив Издательской компании «Золотой Рог» выражает слова благодарности и признательности коллегам, партнерам и всем читателям, которые поздравили нас со знаменательными датами: днями рождения деловой газеты «Золотой Рог» и журнала «Дальневосточный капитал».

Сегодня, когда СМИ вместе со всей страной переживают непростые времена, даже слова благодарности и поддержки придают уверенности, помогают с оптимизмом смотреть в будущее и чувствовать, что твое детище по-прежнему нужно и полезно. И что огромные усилия коллектива тратятся не напрасно. Большое всем спасибо! Остаемся с вами и работаем для вас!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.