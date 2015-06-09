Новая система налогообложения станет более справедливой

- Исчисление налога на недвижимость исходя из кадастровой стоимости сделает систему налогообложения более справедливой, - комментирует ситуацию руководитель управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Галина КОЛЕСНИКОВА, которая считает, что нет смысла затягивать с датой ее введения в Приморском крае, пишет деловая газета "Золотой Рог".

- Изменения внесены в федеральное законодательство, и нам необходимо следовать им. Если налог будет введен с 1 января 2016 года, то по-новому граждане начнут платить лишь в 2017 году. Нет смысла тянуть до 2020 года, как позволяет законодательство, иначе на приморцев разом обрушится повышенный налог. Государством предусмотрен переходный период, и начать исчислять налог со следующего года - наиболее правильное решение, - пояснила Галина Колесникова.

Она подчеркнула, что налог не повысится для всех, более того для некоторых жителей сумма налога, напротив, понизится, ведь исчислять налог из кадастровой стоимости это значит учитывать и год постройки здания, и место его расположения, и иные особенности.

Новая система уже успешно действует на территории 28 субъектов РФ, например с 1 января 2015 года - в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.