Российскому бизнесу понравилась идея дать Владивостоку "свободный" статус

Давая свою оценку законопроекту о Свободном порте Владивостока, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ оценил «нестандартную идею развития Владивостока». По его мнению, предложение сделать Владивосток свободным портом сулит региону большие экономические выгоды, пишет деловая газета "Золотой Рог".

- Отсутствие движения в экономике приводит к стагнации, а потом и к деградации, - подчеркнул бизнес-омбудсмен. - Это четко видно на Дальнем Востоке, граничащем с бурно растущими странами АТР. Их отличает нестереотипность мышления, изобретательность при принятии государственных решений. Примером такого нестандартного решения у нас может стать придание Владивостоку статуса свободного порта. Это решение может открыть для России совершенно новую экономическую практику, - добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.