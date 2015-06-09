Правительство дало добро порто-франко в Приморье

Закон о Свободном порте Владивостока прошел чрезвычайно важную инстанцию, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Правительство Российской Федерации на заседании 4 июня одобрило законопроект о создании Свободного порта Владивостока. В том, что слушание прошло в целом без особых нареканий, немаловажную роль сыграло качество подготовки документа, в разработке которого участвовали представители Администрации Приморского края, бизнес-сообщество, эксперты.

Одобрение законопроекта правительством - стало еще одним шагом к принятию закона. Уже в ближайшее время пакет документов, связанных с этим законопроектом, будет внесен правительством на рассмотрение в Государственную Думу. Таким образом, поручение, данное президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в декабре 2014 года во время выступления перед Федеральным собранием, близко к исполнению.

Приморский прецедент

С появлением варианта законопроекта, в крае в деловом режиме состоялся целый ряд встреч разного формата, благодаря чему он уже через несколько месяцев пошел на рассмотрение правительства в максимально подготовленном виде. Вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ, курирующий подготовку закона «О свободном порте Владивостока», отметил, что разработка законопроекта стала своего рода прецедентом. «Законопроект получился максимально открытым – в его обсуждении приняли участие 750 экспертов из разных областей, - сказал он.

В широких общественных чтениях приняли участие представители Минвостокразвития, власти Приморья, дипкорпус, бизнес-сообщество. Последние выступили своего рода консультантами – предлагали свои наработки, высказывали опасения и озвучивали интересные решения тех или иных вопросов.

- Впервые закон разрабатывался не в столице, а на территории, где он будет реализовываться, - говорит Сергей Нехаев. - Большая часть идей нашла отражение в проекте. Я уверен, что закон о Свободном порте ждет успех, потому что его создавали практики.

Универсальные ворота

По мнению Губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, создание уникального для региона режима позволит улучшить важные составляющие экономики края - логистику и транспортное сообщение между Россией и Азией.

- Собственно, развитие логистики и видится основной целью нового режима, исходя из разработанной Минвостокразвития концепции, - заметил глава региона. - Мы являемся воротами для входа товаров на территорию Российской Федерации, транзитными воротами для поставки грузов в Северо-восточные провинции Китая. Отсюда и предлагаемое разработчиками включение в зону Свободного порта Пограничного района, являющегося начальным звеном транспортного коридора «Приморье-1», связывающего приграничные провинции Китая с портом Восточный».

Досье "Золотого Рога": В департаменте экономики и стратегического развития Приморья отметили, что по оценке разработчиков законопроекта о создании Свободного порта Владивостока, его принятие позволит повысить к 2021 году валовый региональный продукт Приморского края до 1,106 трлн руб., т. е. в 1,7 раза к 2015 году, а к 2025 году – объем ВРП может достигнуть 1,402 трлн руб., что соответствует росту в 2,2 раза к 2015 году. К 2034 году ВРП Приморья обещает вырасти в 3,4 раза к 2015 году и достигнуть 2,157 трлн руб. Количество созданных в крае рабочих мест достигнет 84,7 тыс. человек к 2021 году, 108 тыс. – к 2025 году и 468,5 тыс. человек – к 2034 году. Закон даст толчок к развитию всего Дальнего Востока, по мнению разработчиков законопроекта, прирост ВРП ДФО к 2025 году может составить 1970 млрд рублей или до 34%.

Премьер указал на важность законопроекта

- Что касается собственно заседания правительства, то, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил важность нового законопроекта «О свободном порте Владивостока»:

- Чтобы свободный порт заработал, мы намерены предпринять ряд шагов. Во-первых, это предоставление фискальных преференций резидентам, без этого не обойтись; пониженные ставки по уплате налога на прибыль на продолжительную перспективу, на пять лет. Во-вторых, мы говорим о необходимости облегчить целый ряд других обязанностей, в том числе уменьшить совокупность отчислений в государственные внебюджетные фонды.

В-третьих, в свободном порту Владивостока будет введен упращенный визовый режим, благодаря этому иностранные гости могут получать восьмидневную визу прямо на границе.

В-четвертых, таможня заработает в режиме одного окна, предоставляя услуги таможенного, пограничного, фитосанитарного и других видов контроля.

В-пятых, у правительства появляется право вводить особые условия работы для образовательных и медицинских учреждений, а также для ряда предприятий, в том числе рыболовных, что, надеюсь, откроет доступ иностранным компаниям в эти сферы на территории нашей страны.

Еще одна важная новация заключается в том, что все проверки деятельности резидентов, и плановые, и внеплановые, будут проводиться только в специальном порядке, по согласованию с профильным ведомством. Таким образом, будет обеспечен дополнительный контроль.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.