"Мы просто честно относимся к своему делу"

Предприятие, о котором пойдет речь, появилось на рынке частных строительных компаний Приморья одним из первых. В 1990 году страна активно ринулась в рыночную экономику. Кооперативы и совместные предприятия росли как грибы... и бесследно исчезали. "Владитал" выдержал проверку временем, доказав свою профессиональную состоятельность, и сегодня во многом является ориентиром для конкурентов, обеспечивает работой более 300 приморцев и входит в список крупнейших налогоплательщиков края.

Досье "ЗР" ЗАО "СП "Владитал" образовано 10 декабря 1990 года тремя учредителями - ВМТП, ДВМП и итальянской фирмой "Тегола Канадезе" - для оказания услуг в области строительства. Поначалу компания специализировалась на кровельных работах, затем стала осваивать новые направления деятельности: утепление фасадов по итальянской технологии, реставрацию зданий, проектирование и архитектурную проработку объектов. А сегодня выполняет широкий спектр строительных услуг "под ключ" и весь цикл работ по архитектурному и строительному проектированию, включая все этапы согласования.

Результаты работы компании можно видеть во Владивостоке и Находке, Посьете и Славянке, Дальнереченске и Лучегорске. Причем многие из этих красивых зданий стали визитными карточками своих городов.

О том, каким был 15-летний путь предприятия, рассказывает его бессменный руководитель, генеральный директор ЗАО "СП "Владитал" Александр СМИРНОВ.

- Александр Степанович, с чего начнете свою речь на торжественном мероприятии, посвященном юбилею?

- Прежде всего, поблагодарю коллектив за преданность компании и честное отношение к нашему общему делу. Главный капитал любого предприятия - это люди. И нам в этом плане есть, чем гордиться: сплоченной командой единомышленников, каждый из которых - от инженера до рабочего - добросовестно работает на конечный результат. Коллектив "Владитала" стабильный и дружный: если человек понимает идеологию современного бизнеса и принимает правила корпоративной культуры - ему легко и комфортно у нас работать.

- Какие ощущения испытываете накануне юбилея?

- Гордость. Предприятие серьезно выросло, и в профессиональном, и в финансовом плане. Объемы производства увеличились в 40 раз. В этом году мы освоили рекордный для нас объем средств. Кроме того, нам по-прежнему удается опережать своих конкурентов, внедряя новые технологии. Сначала это было наплавление гидроизоляционных рулонных материалов на кровли, затем - утепление фасадов пенополистирольными плитами, монтаж фасадов с применением алюкобонда. Кстати, мансардным строительством наша компания также занялась одной из первых (самая большая мансарда площадью 700 кв.м была построена нами в Приморском управлении Центробанка). Да, порой случались и ошибки, но ведь их не бывает только у того, кто не стремится быть первым.

В портфеле реализованных заказов - Семеновский пассаж и магазин "Ив Роше", офисы ПМП и Междугородной телефонной станции, Дом переговоров на Санаторной и Японское консульство, Приморская ГРЭС (ныне ЛуТЭК) и железнодорожный вокзал Владивостока, большой объем работ в ВМТП и частные коттеджи... В настоящее время готовится к сдаче владивостокский офис Внешторгбанка, тендер на строительство которого мы выиграли путем честной конкуренции.

Кстати, география клиентов уже давно перешагнула границы Приморья. Среди наших объектов - Чехов-центр на Сахалине, Сахалинское морское училище в Холмске, железнодорожный вокзал в Хабаровске, Управление Петропавловск-Камчатского морского торгового порта и другие.

- А какой год был для вас самым сложным?

- 1991-й, когда лопнул ВЭБ СССР, в котором хранился и уставный капитал, и все заработанные компанией средства. Поэтому в 1992-м мы все начали с нуля. Спасибо коллективу, который не отчаялся, а с прежним энтузиазмом продолжил работу в компании.

- Какой из объектов вы бы назвали визитной карточкой "Владитала"?

- Сложно сказать. К каждому объекту отношение, как к самому главному, будь то роскошный комплекс "Роснефть-Находканефтепродукт", который мы не только строили, но и проектировали (площадью 7,5 тысяч кв.м, с термостойким стеклом, устойчивым к инфракрасному излучению), или простые кровельные работы на площади 200 кв.м.

- Как бы вы сами охарактеризовали три главных преимущества работы с вашей компанией?

- Во-первых, мы дорожим своим именем и не позволяем себе работать некачественно. В отличие от расплодившихся в последнее время фирм-однодневок, которые, укрываясь от налогов, откровенно демпингуют, перетягивая к себе клиентов, но при этом не несут никакой ответственности за результат.

Во-вторых, мы предоставляем весь комплекс строительных услуг: от проектных работ до отделки "под ключ". Поэтому наши заказчики застрахованы от непредвиденного увеличения расходов, что бывает, когда проектирует объект одна компания, строит другая, обвиняя первую в ошибках, - в результате расходы вырастают на порядок, а за результат не отвечает никто.

В-третьих, это отлаженные связи с поставщиками качественных стройматериалов, среди которых ведущие производители России и Южного Китая, Южной Кореи и США, Германии и Италии.

- Вы беретесь за любые заказы? Бывают ли случаи, когда вы говорите клиенту "нет"?

- Сегодня мы можем реализовать практически любой проект (если какие-то виды работ пока не выполняем - обращаемся к проверенным субподрядчикам). Отказать можем лишь в том случае, если заказчик пытается сэкономить на стоимости материалов или сроках работы в ущерб качеству. Если плачевный результат очевиден, а клиент не соглашается с нашими доводами - отказываемся от заказа. Мы прекрасно понимаем, что судить по этому объекту будут не о клиенте, а о "Владитале", и рисковать своей репутацией не намерены.

- Ваш кабинет увешан многочисленными дипломами за внедрение передовых технологий, развитие строительного комплекса. Среди них Золотая грамота мецената "За выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов, духовности и милосердия". Расскажите об этой сфере деятельности.

Среди объектов, над которыми мы работали и работаем, немало памятников архитектуры, к которым у нас особенное отношение. Сейчас, например, восстанавливаем историческое здание на Фонтанной, 21. До этого выполняли кровельные работы в Свято-Никольском храме, реставрировали Памятник борцам за власть Советов, восстанавливали храм Казанской иконы Божьей матери (бывший к/т "Вымпел"), оказав ему существенную благотворительную помощь...

- А сами бываете в этом храме?

- Конечно. Причем испытываю особенные чувства при его посещении.

- Ваша профессиональная мечта?

- Наладить собственное производство качественных недорогих стройматериалов. Это позволит значительно снизить себестоимость строительных услуг. Планы по внедрению этого проекта в жизнь есть. Его осуществление станет новым этапом развития "Владитала".