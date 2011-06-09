У "Прогресса" - заказ от КнААПО

Новый заказ получили авиастроители Арсеньева от КнААПО на поставку комплектующих для строящегося в Комсомольске-на-Амуре самолета-амфибии Бе-103.

На "Прогрессе" в рамках этого контракта будет изготовлено 15 мотогондол, а 32 комплекта переданы комсомольчанам по предыдущему договору. Два таких самолета недавно участвовали в военно-промышленной выставке в Санкт-Петербурге и получили хорошие отзывы специалистов. В числе заказчиков комсомольчан - Китай. Ему нужны такие не нуждающиеся в аэродромах самолеты, способные перевозить пассажиров и грузы.