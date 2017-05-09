В Приморье "Лесную поляну" попросили покинуть поляну

База отдыха «Лесная поляна» незаконно заняла земельный участок в 4,5 га и возвела на нем объекты нецелевого строительства: беседки, бассейн, фонтан, водные горки, металлические конструкции, элементы малых архитектурных форм, а также несколько опор механического подъемника, сообщается в пресс-релизе Прокуратуры Приморского края.

Накануне Советский районный суд города Владивостока огласил резолютивную часть своего решения, принятого по итогам судебного рассмотрения, и возложил обязанность на ОАО «Строитель» освободить самовольно занятый участок площадью 4,5 га, используемый под размещение базы отдыха «Лесная поляна», и демонтировать самовольно возведенные там объекты. Приговор в законную силу не вступил, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установили, что земельный участок площадью 45 000 кв. м в указанном районе используется Центром отдыха незаконно, в отсутствие правоустанавливающих документов. Кроме этого, на данном участке, а также на втором земельном участке с кадастровым номером 25:28:050025:590, расположенном в зоне индивидуальной жилой застройки, размещен механический подъемник, сконструированный из 8 опор, в отношении которого разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавались. Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 25:28:050025:590 используется не по целевому назначению, а механический подъемник является самовольной постройкой в соответствии со ст. 222 ГК РФ», - говорится в сообщение надзорного органа.

Однако, как прокомментировал адвокат компании Денис ВЛАСОВ, решение суда является необоснованным и подлежит отмене по нескольким основаниям.

«Компания «Строитель» приобрела базу отдыха «Лесная Поляна» как имущественный комплекс у государства в 1994 году согласно условиям договора № 166 купли-продажи, и расположенные на территории объекты: беседки, бассейн, фонтан, водные горки, металлические конструкции, элементы малых и больших архитектурных форм, входящие в состав имущественного комплекса и предназначенные для удовлетворения потребностей базы отдыха. Таким образом, земельный участок, который до 2010 года использовался как база отдыха, не может считаться используемым не по целевому назначению в дальнейшем. А канатная дорога имеет сертификат соответствия, подтверждающий соответствие требованиям нормативных документов РФ. Из чего следует, что сооружение является исправным, безопасно для эксплуатации, не является объектом недвижимого имущества, так как установлено посредством болтового соединения и его перемещение возможно без соразмерного ущерба его назначению», - сказал Денис Власов.

По мнению адвоката, дело носит «заказной характер».

«Вчера огласили только резолютивную часть судебного решения. Его пока еще никто не видел, кроме прокурора, первая информация появилась именно на их сайте и сразу разошлась по местным СМИ. Если раньше база спокойно работала, и никто не покушался на нее, то сейчас дело все больше смахивает на какую-то «заказуху» от наших конкурентов в стиле девяностых. Поэтому вчерашнее решение мы будем обжаловать в вышестоящей инстанции», - пояснил Денис Власов.

Судя по всему, стороны имеют диаметрально противоположные мнения по поводу земельного участка, который пока занимает центр отдыха «Лесная поляна», значит споры будут продолжатся в вышестоящих инстанциях.

Иван КРЫШАН.