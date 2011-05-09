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НТК и 950 тыс. абонентов будут проданы за 420 млн долларов

09 Мая 2011, 14:28 | Приморье

«Вымпелком» договорился о приобретении крупнейшего регионального мобильного оператора в Приморье.

Оператор мобильной связи «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», объявил о достижении соглашения по покупке 100 % акций ОАО «Новая телефонная компания», которая контролирует 40% рынка сотовой связи в Приморском крае. Как сообщили «ФедералПресс» 6 мая в пресс-службе «Вымпелкома», НТК будет приобретена за $420 млн у южнокорейской KT Corporation и у дочерней фирмы японской корпорации Sumitomo.

«В течение четырех недель стороны должны закрыть первый этап сделки – приобретение 90% акций НТК, – заявили в пресс-службе «Вымпелкома». – Оставшиеся 10% акций будут приобретены в рамках обязательного предложения, направляемого акционерам общества. Планируемая дата закрытия второго этапа сделки – 3-й квартал 2011 года.

В соответствии с условиями подписанных документов «ВымпелКом» приобретает 100% акций «НТК», исходя из оценки компании на бездолговой основе в размере $420 млн. Основными акционерами НТК являются компании КТ Corporation и Summit Telecom Global Management B.V., дочерняя компания Sumitomo Corporation».

По данным «Вымпелкома», новая телефонная компания является крупнейшим оператором мобильной связи в Приморье. Ее абонентская база в сегменте сотовой связи составляет 950 тыс. человек (около 40 % рынка), выручка компании в 2010 году составила 3,4 млрд рублей. Кроме того, НТК предоставляет услуги сотовой и фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, IP-TV и IP-телефонии, сообщает Экспертный канал "ФедералПресс".

Автор: Экспертный канал «ФедералПресс»
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