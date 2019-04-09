Крабовый передел: в чьих интересах меняются правила игры?

Законопроект о введении инвестиционных квот уже раскритиковали участники рынка и чиновники, которые подозревают его авторов в лоббизме

Российский крабовый рынок оказался на грани нового передела, что может отбросить отрасль назад и ударит по компаниям, исторически работавшим на этом рынке. Введение инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, дело уже фактически решенное – соответствующий законопроект на прошлой неделе приняла в первом чтении Госдума.

Рыбаки считают, что законопроект меняет базовые принципы отраслевого законодательства, не содержит никаких гарантий повышения инвестиционной активности в отрасли и открывает широкие возможности для злоупотреблений.

Новый порядок

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах. Из присутствовавших на парламентском слушании, 58 депутатов выступили против правительственного законопроекта о квотировании крабовой добычи. Второе чтение намечено на 9 апреля.

Возможный переход с исторического принципа выдачи квот на вылов краба на аукционный обсуждается с конца 2017 года. О предложении стало известно из письма, которое было направлено президенту Владимиру ПУТИНУ. Идея сразу же встретила резкую критику участников рынка, которые предупреждали, что изменения правил вылова краба грозят переделом отрасли с оборотом в 120 млрд рублей в год.

Рассматриваемый законопроект предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.

Предполагается, что распределенные доли квоты будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Победители крабовых аукционов должны будут взять на себя обязательства по строительству судов-краболовов, а специальным постановлением будут определены их минимальные технические характеристики. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.

Рабочие места принесут в жертву доходам бюджета

«Инициатива год разрабатывалась в полнейшей секретности, - отметила заместитель председателя Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Ольга ЕПИФАНОВА. - Теперь ее пытаются протащить через Госдуму. Более того, правительство не говорит, по каким методикам был определен процент квоты. Сначала хотели вообще распределять 100% промысла по квотам на вылов краба, потом компромиссом стали 50%...Наш комитет по природным ресурсам проводит большие парламентские слушания. Дают всего 3 дня на предоставление поправок. Если сегодня законопроект будет принят, то второе чтение должно быть принято только после общественного слушания.

Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР) выступил с критикой законопроекта о крабовых квотах и сразу же заявил, что фракция этот документ не поддержит. «Все говорит о том, что в прошлый-позапрошлый год отрасль росла. Отрасль хвалили, говорили на Госсовете, что исторический принцип оправдывает себя, что браконьеров стало меньше. Сейчас резко меняются правила игры, причем с такой скоростью: в начале недели был комитет, сегодня – первое чтение, на следующей неделе – второе, третье чтение», – заявил депутат.

Алексей ДИДЕНКО (ЛДПР) указал на то, что среди участников рынка все высказали негативное отношение к предлагаемым изменениям, кроме одного предприятия и ассоциации, в которую входят структурные подразделения данной компании.

Глава комитета по природным ресурсам Госдумы Николай НИКОЛАЕВ отметил, что представители регионов и экспертного сообщества заявляли о ряде рисков в случае принятия законопроекта. «Прежде всего, нам говорили, что будут потеряны рабочие места», - сказал депутат.

Стоит отметить, что грядущие потери от нововведений сегодня подсчитывают не только краболовы.

Ольга Епифанова рассказала о письме, которое получила от правительства Архангельской области, где крабов не ловят. Из-за квотирования вылова крабов может понести серьезные убытки ОАО «Архангельский траловый флот». Дело в том, что это предприятие брало кредит в банке, а для обеспечения его были изъяты активы краболовных компаний. Если произойдет квотирование крабового вылова, то акции этих компаний подешевеют на 70%, подчитали экономисты. И после вступления этого закона в силу архангельской компании единовременно придется выплатить 14 млрд рублей, что неминуемо приведет к банкротству всего предприятия. В этом случае бюджет Архангельской области потеряет 700 млн рублей годового дохода, а за 10 лет убыток только одного этого региона составит 7 млрд рублей.

Кто будет строить новые суда?

Как сообщил в ходе заседания глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет в 2019-2020 годах на 82 млрд рублей. «Доход федерального бюджета составит 82 млрд рублей, плюс порядка 50 млрд рублей инвестиций в отечественные судоверфи. Мы предполагаем, что будет построено до 40 новых рыболовных судов. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ждет эти заказы, они готовы к их строительству, и я думаю, что это будет серьезный вклад и в сопутствующие отрасли РФ», - сказал г-н Шестаков.

По его словам, максимальная доля одной организации в объеме инвестиционных квот на вылов краба не превысит 35%, за этим будет следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Такой возможности не будет. Согласно действующему закону о конкуренции, не более 35% может принадлежать одной группе лиц. Поэтому этот вопрос урегулирован, ФАС будет за этим следить», - пообещал глава Росрыболовства, отвечая на вопрос, будет ли возможным одной организации выкупить всю квоту на добычу крабов.

Из истории вопроса

К концу 90-х специализированным промыслом краба занималось примерно 160 предприятий, имеющих свыше 350 единиц крабодобывающего флота. На рубеже веков постепенно начинает меняться видовая структура общего допустимого улова (ОДУ) крабов. Если до 2000 года в объеме ОДУ 50% и более занимал камчатский краб и другие «королевские крабы» (синий и равношипый), то с 2001 года начинается постепенное доминирование в структуре ОДУ крабов-стригунов. К 2010 году процент королевских крабов составляет всего 18 % от ОДУ, а если говорить о камчатском крабе, то это и вовсе 3,6%. С 1993 по 2010 год величина ОДУ всех видов краба на Дальнем Востоке составляла в среднем 64 тыс. тонн, постепенно снижаясь к концу прошлого десятилетия. В 2012 году ОДУ крабов на Дальнем Востоке был установлен на уровне 43,5 тыс. тонн, это самый низкий показатель за постсоветское время.

Причиной такого существенного снижения ОДУ, а также изменения его структуры, послужили негативные процессы в крабодобывающей отрасли, связанные с отсутствием надлежащего контроля за промыслом и, как следствие, практически неконтролируемого браконьерства в 90-е и 2000-е годы. При том, что официальный отчетный вылов зачастую был меньше установленной величины ОДУ, фактический вылов превышал его в разы. По экспертным оценкам, сделанным на основе официальных данных стран-импортеров крабовой продукции, с 1995 по 2009 годы фактический объем изъятия крабов составлял в среднем 132 тыс. тонн в год и в большей части являлся нелегальным.

С 2009 года ситуация начинает меняться. В рыбной отрасли Российской Федерации происходят преобразования на законодательном и организационном уровне, существенно усиливается контроль за промыслом, заключаются международные соглашения со странами АТР (основными покупателями российского краба) по противодействию незаконному промыслу. С 2010 года официальный вылов и процент освоения ОДУ начинает расти, при этом объем нелегального вылова сокращается.

Весь комплекс мер по борьбе с незаконным промыслом позволил за 5 – 6 лет кардинально изменить ситуацию, уровень нелегального промысла снизился до уровня, который не оказывает какого-либо влияния на состояние популяций и рынок краба. По итогам 2015 года разница между объемом иностранного импорта краба и отчетным выловом составила 4%, в 2016 году - немногим более 10% (для примера, в 2007 году разница составила 400%).

В настоящее время эксперты и трейдеры не отмечают наличия на рынке какого-либо существенного объема нелегальной продукции, а существующая разница между объемом иностранного импорта и отчетным выловом может возникать из-за методики учета данных иностранного импорта.

О том, что ситуация на промысле краба нормализовалась, свидетельствует и постоянный рост величины ОДУ. Из-за отсутствия браконьерского, неучтенного пресса на популяции краба, бережного и научнообоснованного управления запасами, величина ОДУ в последние годы неуклонно растет. В 2017 году установленная величина общего допустимого улова крабов на Дальнем Востоке достигла максимальной величины за весь период советского и российского промысла, а на 2018 года она стала еще выше.

В чью пользу жертва?





Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ считает, что спорный законопроект станет ярким примером «законодательного гамбита» в истории современного российского законотворчества.

- Гамбит, напомню, – это одна из разновидностей начальной стадии шахматной партии, в которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра и просто для обострения игры жертвует материал (обычно пешку, но иногда и легкую фигуру), - цитирует главу ВПРПЭ Fishnews.

Факт первый. Законопроект готовился так, как ранее не готовился ни один из законов, действие которого распространяется на обычную хозяйственную деятельность и не относится к сфере обороны и безопасности государства. Законопроект готовился под грифом «секретно», что сделало невозможным участие бизнес-объединений, отраслевого сообщества и региональных властей в обсуждении законопроекта на стадии его подготовки.

Факт второй. Оценка регулирующего воздействия законопроекта происходила в ускоренном режиме: 15 дней – публичное обсуждение, 10 дней – подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия (ОРВ). Несмотря на то, что законопроект меняет один из базовых принципов одной из базовых отраслей в десятке прибрежных регионов страны, оценка социально-экономических последствий и социально-экономических рисков законопроекта происходила в ускоренном режиме.

Факт третий. Заключение об оценке регулирующего воздействия было подготовлено на основании 1 492 отзывов региональных органов власти, хозяйствующих субъектов, бизнес-объединений и содержало ясный и чtткий вывод: авторы законопроекта не изучили возможные альтернативные способы достижения заявляемых целей и не оценили возможные социально-экономические риски. Но заключение об ОРВ не было учтено при обсуждении законопроекта в Правительстве Российской Федерации (действительно, ведь в гамбите можно пожертвовать пешкой).

Факт четвертый. Совет Государственной Думы принял решение при рассмотрении законопроекта отказаться от предусмотренной Регламентом Государственной Думы процедуры рассылки законопроекта в региональные органы власти для его рассмотрения в течение 30 дней. Напомню, что федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в нынешнем декабре исполняется 15 лет, и за эти годы закон изменялся 21 раз. Всякий раз все предыдущие поправки направлялись в региональные органы власти, так как водные биологические ресурсы, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, относятся к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако в случае с крабовым законопроектом было принято другое решение – не обсуждать законопроект с регионами (действительно, ведь в гамбите можно пожертвовать и лёгкой фигурой).

Факт пятый. Законопроект вносит 14 поправок в действующий закон и вводит новый вид квоты на вылов водного биологического ресурса – новый не только для России, но и для мирового рыболовства в целом. Новая квота сочетает в себе два принципа: аукционную процедуру распределения и инвестиционные обязательства. Смелость - я бы сказал, инновационность - законодательной мысли должна сопровождаться законодательной скрупулезностью. Для этого основополагающие принципы распределения такой квоты должны быть установлены непосредственно в законе нормами прямого действия.

Однако ВСЕ ключевые принципы распределения новой квоты будут установлены шестью подзаконными актами, тексты которых неизвестны депутатам. В законе отсутствует даже перечень тех самых инвестиционных объектов, ради создания которых - как было заявлено руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым - и принимается закон.

Факт шестой. Законопроект не устанавливает объем ресурсов, который будет выставлен на аукцион. Это решение будет принимать Правительство, и, судя по продолжающейся дискуссии, некоторые участники рынка могут счастливо избегнуть «отполовинивания» ресурса: список счастливчиков утвердят на основании предложений Росрыболовства.

Факт седьмой. Законопроект об аукционах в рыбной отрасли предусматривает распределение громадного ресурса сроком на 10 лет. Стоимость ресурса за 10 лет оценочно составляет от 350 млрд до 500 млрд рублей (точнее оценить нельзя, так как в законе не установлен объем ресурса). Однако законопроект не содержит никаких надежных гарантий появления на карте нашей Родины упомянутых в законе загадочных «инвестиционных объектов».

Ссылки авторов законопроекта на установленную ст.13 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» процедуру расторжения договоров о закреплении доли квоты в случае неисполнения требований закона - несостоятельна. Росрыболовство, действительно, обращается с такими исками в судебные органы, но судебная тяжба длится 2-3 года. Победитель аукциона получит квоту и будет добывать краб в течение 3 лет, затем – если не построит неназванный пока в законе «инвестиционный объект» или построит не тот «инвестиционный объект» – еще 3 года будет судиться с Росрыболовством и продолжать промысел. 6 лет промысла 50 тыс. тонн краба обеспечивают доход в 330-400 млрд рублей, что позволит отбить затраты на аукцион и банковскую гарантию. А вот гарантий сооружения в прибрежных регионах России тех самых «инвестиционных объектов» – никаких.

МНЕНИЕ

Сергей ГУДКОВ, исполнительный директор Рыбного союза:

Права на вылов давно распределены между определенными компаниями, новичкам попасть в их число трудно, и за счет этого рынок стабилен. Тот, кто не нарушает законодательство Российской Федерации, тот пользуется историческим правом добывать крабов. А законопроект, который позволяет выставить квоту на аукцион, дает возможность войти в этот бизнес другим собственникам. Возникает вопрос — инвестиции, которые ты сделал, вернутся? Потому что ты не понимаешь, с кем столкнешься на аукционе, и сможешь ли ты его выиграть или нет.