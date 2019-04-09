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Трудоустроиться в море теперь можно за один день

09 Апреля 2019, 08:40 | Приморье

4 апреля «Русская Рыбопромышленная Компания» открыла единый кадровый центр в рамках масштабной стратегии развития. Современный офис по формированию плавсостава находится во Владивостоке по адресу 1-я Морская, 11в. 

«Мы реализуем масштабную стратегию по обновлению флота, которая сделает компанию новой, современной и эффективной, - заявил генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ. – Но этот флот ничего не будет значить без специалистов, которые мотивированы на работу. Мы создали программы, которые позволяют привлекать профессионалов и молодых перспективных сотрудников. Открытие этого центра – очередной кирпичик в реализации стратегии. Он позволит создать максимально комфортные условия для соискателей и действующих экипажей».

Раньше для трудоустройства претенденту приходилось обращаться в разные организации, расположенные по всему городу. Этот процесс мог длиться до 14 дней. Благодаря реализации принципа «одного окна» в новом кадровом центре, трудоустроиться можно будет за один - два дня. «Трудоустройство в компанию - длительный процесс, который занимает не один день, - отмечает директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ. Благодаря центру человек за день может пройти все необходимые процедуры: от заполнения анкеты до принятия на работу. Если человек приехал из другого населенного пункта, то ему это очень поможет».

 


 

 

 

 

Теперь в одном здании собраны все необходимые инстанции: кадры, учебно-тренировочный центр, расчетная группа, медики, специалисты по охране труда и безопасности мореплавания.  Сотрудники кадрового отдела поделены на группы по службам на судне, чтобы кандидатам было легче сориентироваться. В офисе будут находиться 12 рекрутеров по разным специализациям.

Для того чтобы начать процесс трудоустройства, кандидату необходимо взять талончик и отправиться заполнять анкету в электронном виде. Отказ от бумажных носителей позволяет компании избежать возможной утери информации, и при дальнейшем сотрудничестве человеку не придется повторно совершать эту процедуру.  После заполнения анкеты нужно обратиться к рекрутеру, чтобы тот провел первое собеседование и обозначил дальнейшие действия соискателя. Следующие этапы – тестирование в учебном центре и медкомиссия. «Появление такого центра существенно упростит поиск работы, – отметил соискатель Алексей ЖАРОВСКИХ. - Раньше нужно было обзванивать все вакансии, потом бежать договариваться с учебным центром, потом снова к кадровику. Сбор всех справок тоже занимал много времени. Медицинскую комиссию, например, редко можно было пройти за день. В этом центре систему упростили, а все инстанции собрали в одном здании. Теперь - ты выбрал вакансию и через пару минут можешь уже начинать процесс проверки в учебном центре».

«Мы планируем обслуживать 1,5 тыс. человек за сезон. На одном судне - порядка 100 человек. В идеале, в следующем году мы придем к тому, что у нас будет два постоянных сменных экипажа на каждое судно. Мы нацелены на то, чтобы выбрать лучших», - объясняет начальник отдела управления персоналом «РРПК» Надежда ШТАБСКАЯ.

«Этот центр - уникальный проект на территории Дальнего Востока, – уверен руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ. - Важно не только эффективное освоение морских биоресурсов, но и безопасность мореплавателей. Работа в море - тяжелый и опасный труд. Предварительная подготовка плавсостава на берегу, в современных условиях, во взаимодействии с Дальрыбвтузом, повлияет на эффективность и безопасность труда».

На фото: «Русская Рыбопромышленная Компания» открыла во Владивостоке современный офис по формированию плавсостава.

Диана БЕЛАЯ,
фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: трудоустройство 






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