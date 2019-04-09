Вкусно и недорого

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09 Апреля 2019, 14:42 | Приморье

Объемы продаж «Приморской рыбы» превысили 1,5 тысяч тонн

Инициированная губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО программа реализации рыбопродукции по сниженным ценам набирает обороты. На данный момент в программе «Приморская рыба» участвует почти 300 предприятий торговли. Ассортимент расширен до семи видов продукции, которая хорошо заметна на прилавках магазинов благодаря специальным ценникам.

Как отметили в краевом департаменте лицензирования и торговли, сейчас цены на «Приморскую рыбу» - самые выгодные на рынке, и продукция пользуется большим спросом у жителей региона. Например, 1 кг кальмара можно приобрести за 159 рублей. А недавно ассортимент продукции, участвующей в программе, расширился за счет красной рыбы – горбуши, которая реализуется по 118 рублей за 1 кг. 

Напомним, что главная цель программы «Приморская рыба», с инициативой которой глава региона Олег Кожемяко выступил в первые недели своей работы в крае, состоит в том, чтобы уловы приморских рыбаков попадали на стол приморцев, минуя длинную цепочку посредников-перекупщиков.

- Наценки на рыбу были сумасшедшие. Мы нашли несколько торговых сетей, которые согласились работать по понятным правилам и снизили цены. Это первый шаг в этом направлении, но работа будет продолжена – количество торговых сетей будем расширять, - заявил Олег Кожемяко вскоре после старта программы «Приморская рыба».

Благодаря заключенному 1 ноября 2018 года соглашению между рыбодобытчиками, владельцами холодильных мощностей и торговыми сетями удалось значительно снизить цены на наиболее востребованные жителями виды рыбопродукции – в среднем на 20-30% от среднерыночного уровня. Отметим, что некоторые торговые сети пошли дальше и снизили стоимость «Приморской рыбы» ниже уровня, зафиксированного соглашением: например, в одном из крупных супермаркетов Владивостока сейчас можно купить камбалу всего по 49 рублей за 1 кг! В свою очередь, рыболовецкие предприятия обеспечили стабильный спрос на свою продукцию, решив таким образом одну из задач государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Программа «Приморская рыба» работает во всех 34 муниципальных образованиях региона, а общий объем реализации продукции уже превысил 1,5 тысячи тонн. Купить морские деликатесы по сниженным ценам можно в 126 магазинах всех крупных торговых сетей Приморья и 230 магазинах «шаговой доступности». Рыбу в торговые сети и бюджетные учреждения Приморья реализует Госпродагентство Приморского края, на склады которого во Владивостоке и Уссурийске уловы поставляются напрямую от рыбодобывающих предприятий. В ближайшее время на базе Госпродагентства планируется создать крупный оптово-распределительный центр для хранения и реализации рыбы.

Внимание! Полный список торговых точек, реализующих «Приморскую рыбу», доступен на официальном сайте администрации Приморского края по ссылке

На фото: Сейчас цены на «Приморскую рыбу» - самые выгодные на рынке, и продукция пользуется большим спросом у жителей региона.

Фото Андрея ПОСЬЕТЦЕВА.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кожемяко  приморская рыба  программа  цены 






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