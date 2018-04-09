В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь доступен электронный софт: различные версии операционных систем, офисные приложения, антивирусные программы, компьютерные игры c виртуальной валютой.

«Теперь в наших салонах связи можно приобрести электронные ключи к программному обеспечению Microsoft Office, антивирусам ESETNOD32, картам оплаты для приставки Xbox с подписками на Xbox Live и Game Pass, игровой валюте FIFA18 и Wargaming, — говорит генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис. — Наша задача сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором удобных и востребованных сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте – центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

«Ростелеком» также предлагает тарифный план «Игровой» на услугу «Домашний интернет», разработанный специально для геймеров. Благодаря чему интернет-пользователи получают надёжный высокоскоростной доступ в интернет, специальные бонусы и эксклюзивные игровые преимущества, которые недоступны больше никому.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») высокоэффективная высокотехнологичная розничная сеть, в которую входит около 900 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России. Центры продаж и обслуживания «Ростелекома» — это универсальные салоны связи, где можно получить качественные цифровые услуги и больше 100 сервисов для дома и семьи. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.