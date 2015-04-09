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В Приморье "Дальинфоком-2015" состоится в сентябре
Приморцам расскажут и наглядно продемонстрируют новейшие разработки в сфере информационных технологий, которые должны повысить их качество жизни, пишет газета "Золотой Рог".
Такое решение поддержали члены Общественного экспертного совета (ОЭС) по развитию информационного общества. Тем более что на краевом бюджете это никак не отразится - Дальневосточный форум информационных технологий и телекоммуникаций проводится за счет спонсорских взносов партнеров. А по словам заместителя директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, в прошлом году «Дальинфоком» достиг нового уровня и теперь стоит задача удержать его, чтобы ни у кого не возникло мысли, что это была случайность, а не результат тщательной и профессиональной работы.
«Дальинфоком» отлично себя зарекомендовал - многие компании, особенно приморские, с удовольствием подают заявки на участие», - сказала член ОЭС Татьяна Потапова.
Выставка состоится осенью на территории кампуса ДВФУ на острове Русском. В рамках этого мероприятия планируется проведение круглых столов, чемпионата по киберспорту и олимпиады программистов, где все желающие смогут научиться создавать успешные интернет-стартапы, а также получат помощь по запуску собственного бизнеса в сфере IТ и Internet.
Отметим, департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края на протяжении нескольких лет реализует проект международного и межрегионального уровня - Дальневосточную неделю информационно-коммуникационных технологий.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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