FESCO доработалась до убытка по МСФО

Чистый убыток группы Транспортной группы FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) по МСФО в 2012 году составил 533 млн рублей против 856 млн рублей чистой прибыли в 2011 году.

Убыток от обесценения активов вырос на 24,5%, до 2,99 млрд рублей. Чистые финансовые расходы увеличились на 16%, до 1,491 млрд рублей.

Выручка группы возросла на 23%, до 37,219 млрд рублей.

Чистый долг на конец 2012 года равнялся 21,3 млрд рублей против 16,05 млрд рублей на конец 2011 года. Отношение чистого долга к собственному капиталу на конец 2012 года составило 45% (на конец 2011 года - 33%).

В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская Тройка" (создано на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги", FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО "Дальрефтранс", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "Феско интегрированный транспорт".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.