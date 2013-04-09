www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

FESCO доработалась до убытка по МСФО

09 Апреля 2013, 16:51 | Приморье

Чистый убыток группы Транспортной группы FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) по МСФО в 2012 году составил 533 млн рублей против 856 млн рублей чистой прибыли в 2011 году.

Убыток от обесценения активов вырос на 24,5%, до 2,99 млрд рублей. Чистые финансовые расходы увеличились на 16%, до 1,491 млрд рублей.

Выручка группы возросла на 23%, до 37,219 млрд рублей.

Чистый долг на конец 2012 года равнялся 21,3 млрд рублей против 16,05 млрд рублей на конец 2011 года. Отношение чистого долга к собственному капиталу на конец 2012 года составило 45% (на конец 2011 года - 33%).

В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская Тройка" (создано на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги", FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО "Дальрефтранс", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "Феско интегрированный транспорт".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: fesco  МСФО  ДВМП 






Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:23, 09.04.2013#

    Это еще раз подтверждает, что все, за что берутся ручонки эффектных мачковских манагерофф, несет убытки и умирает.

  • Псевдоним11:55, 11.04.2013#

    да специально херят здесь все уроды чтоб потом обанкротить и бабла пона. . . дить сволочи сколько можно уже бомбистов на них не хватает. . .

  • Наивный пингвин12:09, 11.04.2013#

    как можно при наличии таких активов быть еще и в убытке??

  • кэп12:27, 11.04.2013#

    пересадка нынешнего руководства ДВМП с кораблей пустыни на океанские лайнеры прошла неудачно

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru