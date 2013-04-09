БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Микрогосударство дальневосточного интернет-портала "ФарПост"

Признаемся сразу: своим появлением в рейтинге IX Бизнес-Премии Приморья ООО «ФарПост» обязано экспертам.

Именно они, воспользовавшись своим правом «номинировать», отметили новую ступень в бурном развитии самого большого дальневосточного интернет-портала, который еще недавно воспринимался как большая владивостокская «барахолка» и самый массовый и демократичный форум. Кстати, и история создания теперь крупнейшего информационного ресурса Дальнего Востока началась с голого энтузиазма «продвинутых» владивостокцев.

Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.

Вначале создали сайт, потом платформу для других сайтов и - поехало… О начале пути, ориентирах и возможностях «ЗР» рассказал директор по развитию ООО «ФарПост» Дмитрий МАТРЕНИН.

- Дмитрий Юрьевич, как создавался полюбившийся практически всем жителям края «ФарПост»? Откуда пошла идея?

- «ФарПост» как компания сформировался 1998 году. Тогда Егор НИКОЛАЕВ (директор ООО «ФарПост». - Прим. «ЗР») самостоятельно изучал возможности передовых интернет- технологий и собирал вокруг себя людей, способных смотреть вперед и видеть перспективы там, где для других был сплошной туман. Команда увлеченных молодых специалистов работала все свободное ото сна время, буквально жили на работе. Вопрос денег не поднимался - их просто не было. Но были азарт и жажда экспериментов. Так рождались новые интернет-проекты. С приобретением начального опыта команда стала разрабатывать сайты на заказ.

- Наверняка были сложности. Какие?

- Такие же, как и сейчас, - жесткая нехватка квалифицированных специалистов. С первых дней существования компании как стандарт были приняты высокие требования к уровню знаний, навыков и личной мотивации сотрудников. Сейчас общий уровень интернет- грамотности и понимания технологий несравним с серединой 90-х, а проблема кадров стоит так же остро. Утечка «мозгов» из региона актуальна как никогда.

- На ваш взгляд, почему «ФарПост» так быстро завоевал признание у жителей Приморья?

- Мы уже 15 лет стараемся делать продукт, опираясь на потребности наших посетителей. Если видим положительный отклик на проект, уделяем ему больше внимания, даже неся убытки. Если не угадали, перебрасываем силы туда, где у наших пользователей больший интерес.

- За счет чего удается удержать позиции? Ведь за время существования портала было немало желающих создать такой же универсальный ресурс, тем более покупатели «утекают» из маркетов в Интернет.

- Все строится на принципах прозрачности и недопустимости обмана. Итогом становятся лояльность клиентов, влияние на рынок и возможность внедрять новые стандарты поведения на рынке. Есть сферы бизнеса, где долгие годы культивировался подлог как способ любой ценой привлечь клиента. «ФарПост» меняет эти традиции. Применяем заградительные правила и экономические рычаги, мы опираемся на поддержку сотен тысяч благодарных посетителей. FarPost.ru - это микрогосударство со своими законами, экономикой, политикой, законодательной и исполнительной властью. Армии и тюрем у нас нет, но есть юристы и «ссылка» (бан) - как крайние меры воздействия на нарушителей.

Все это делается только с одной целью, чтобы постоянные пользователи были полностью удовлетворены качеством информации, размещенной на страницах наших проектов.

Сейчас наша недельная аудитория превышает 600 тыс. уникальных посетителей из Приморья.

- Зачем вам понадобилась новостная лента VL.ru? Ведь это уже СМИ…

- Этого хотели наши посетители. Создав городской портал VL.ru, мы не могли обойти стороной такой удобный формат отражения жизни нашего самобытного города. Мы делаем ставку на независимость от политических сил и административных ресурсов. На волне протестных настроений наша концепция стала востребованной на информационной поляне Владивостока. Текущее развитие политической и экономической ситуации в России диктует свои правила, это сильно сказывается на СМИ. Мы обещаем становиться лучше, глубже и шире охватывать жизнь приморской столицы.

- В последнее время высокотехнологичные проекты, включая многие интернет-проекты, идут как раз из Приморского края, а затем гордо шагают по стране. В чем причина таких успехов, на ваш взгляд?

- Владивостоку посчастливилось иметь хорошую вузовскую базу и преподавательский состав, именно они становились золотым ключиком к энергии создания нового. Переполняющая неудовлетворенность и жажда менять ситуацию способны двигать горы и совершать прорывы. Когда все хорошо, где черпать стимулы для развития? Думаю, несовершенство нашего быта и инфраструктуры - это те дрожжи, на которых растут лучшие проекты и специалисты. Какими они были бы на другой земле? Однозначно - другими.

- Как вы оцениваете потенциал бизнеса Дальнего Востока?

- Я считаю, будущее ДВ - за исследованиями и разработками, хорошо, если текущие трансформации наших вузов дадут необходимую научную базу. За высокотехнологичными производствами, способными создать максимальную добавленную стоимость. Глубокая переработка местного сырья должна быть жестче закреплена законами. В развитии торговли у нас есть все перспективы, так как мировая экономика все больше фокусируется в Азии.

Голосуйте в финале!!

DV-Rating.ru