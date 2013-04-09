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Компания 2012: Восточная стивидорная компания - прямой путь в АТР

09 Апреля 2013, 12:58 | Приморье

Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Компания года Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.

Удачное расположение Приморья на пути в Азию способствует развитию терминальных мощностей.  ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) - крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, работает на территории Восточного порта. Сегодня в производственном активе компании не только переработка контейнеров, но и перевалка угля, навалочных, генеральных и грузов иной номенклатуры.

Терминал размещается на площади в 72 га, расположен вне границ города, имеет прямой доступ к Транссибу и автомагистрали. Незамерзающая бухта и глубины у причалов, общая протяженность которых составляет 1 284 метра, позволяют круглогодично обрабатывать суда большого водоизмещения, в том числе и океанического класса. Расположенный на территории ВСК таможенный пост позволяет значительно упростить таможенные процедуры.

На терминале работают международные морские линии таких крупных мировых операторов, как Maersk, ZIM, CMA CGM, APL, Fesco, а также российские морские операторы. Через терминал проходят грузы в/из Китая, Южной Кореи, стран Юго-Восточной Азии, Северной Америки и России. ООО «ВСК» открыт для работы со всеми морскими линейными операторами.

Более 85% контейнеров отправляется с терминала по железной дороге. Собственный железнодорожный фронт ВСК позволяет производить единовременную обработку 266 условных вагонов, в том числе вагонов с углем. ВСК располагает 341 80-футовой железнодорожной платформой, находящейся в собственности ВСК. В 2013 году планируется приобретение дополнительного количества платформ.

Терминал самостоятельно обеспечивает формирование регулярных блочных контейнерных поездов в направлении станций Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга. Регулярные поезда также формируются в направлении Афганистана. В рамках железнодорожного сервиса ВСК гарантирует фиксированные и прозрачные тарифы, увеличенные сроки бесплатного хранения и скидки на формирование контейнерных поездов и охрану.

Общая пропускная способность ВСК составляет 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). На существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в четыре раза, в 2012 году контейнерооборот терминала вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Учитывая тенденции роста российского и азиатского транспортного рынка, терминал ВСК ориентируется как на модернизацию производства по перевалке контейнеров, так и на диверсификацию бизнеса за счет привлечения грузов иной номенклатуры.

В рамках реализации инвестиционной программы, направленной на модернизацию терминала и развитие мощностей по перевалке контейнеров, ВСК приобрела три железнодорожных перегружателя KOCKS Krane грузоподъемностью под спредером 40 тонн, которые установлены на железнодорожном фронте причалов № 5,6 и введены в эксплуатацию. Кроме того, в 2013 году на причалах ВСК будут установлены и введены в эксплуатацию два новых перегружателя грузоподъемностью 60 тонн каждый. Монтаж первого перегружателя производится в настоящее время, в июле 2013 года предполагается запуск крана в работу. Прибытие на терминал второго причального перегружателя планируется в апреле 2013 года. Постепенно производится и обновление парка перегрузочной техники за счет приобретения новых АКВ, ричстакеров и тягачей: так, в первом полугодии 2013 года на терминал прибыли два новых тягача Terberg, в настоящее время ожидается поставка нового ричстакера Terex. За счет приобретения новой техники ВСК предполагает повысить эффективность деятельности терминала, а также уровень обслуживания клиентов, увеличить темпы перевалки и значительно снизить эксплуатационные затраты.

В рамках диверсификации производства ВСК на терминале действует проект по перевалке угля, в рамках которого были оборудованы складские площади для хранения угля, модернизирован железнодорожный фронт и приобретена специализированная перегрузочная техника: грейферные краны-манипуляторы, машины конвейерного типа, ковшевые погрузчики, бульдозеры и самосвалы.

Голосуйте в финале!

DV-Rating.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: терминал  таможня  стивидор  железная дорога  приморье  морские порты  логистика  ВСК  бизнес-премия 



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