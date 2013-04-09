Компания 2012: На базе "СОЛЛЕРС-ДВ" строится дальневосточный автомобильный кластер

Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Компания года Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.

...Если бы завода Sollers во Владивостоке не было, его следовало бы выдумать. Успешный старт первого автосборочного предприятия за Уралом позволяет позиционировать регион как территорию с высокотехнологичными отраслями промышленности. Если станут реальностью планы по созданию в Приморье автомобильного кластера, идею которого поддержали власти Приморья.

Старт приморского проекта «СОЛЛЕРС» совпал с кризисом. Владелец «СОЛЛЕРС» 46-летний Вадим ШВЕЦОВ рискнул перенести из Татарстана во Владивосток производство южнокорейских внедорожников SsangYong, получив на строительство завода 1,8 млрд рублей от Внешэкономбанка и льготный тариф на транспортировку автомобилей в Центральную Россию c нового завода.

Досье: 29 декабря 2009 года ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» (100%-ная «дочка» Sollers) запустило производство во Владивостоке автомобилей корейского бренда SsangYong. В 2010 году было произведено 13,7 тыс. внедорожников, в 2011 году - 25,1 тыс., в 2012 году - уже 32,7 тыс.

Сама площадка идеальна с точки зрения логистики. Корабли с узлами для внедорожников за двое суток доплывают из Кореи до пирса, откуда до цеха всего 200 м. С другой стороны конвейера - железная дорога, упирающаяся в Транссиб. По словам Швецова, «СОЛЛЕРС» экономит на логистике минимум 5%.

Успешный эксперимент с SsangYong не мог не привлечь внимания японских автопроизводителей. Одним из ключевых событий 2012 года стал запуск 6 сентября автосборочного конвейера Mazda в рамках СП. Инвестиции в СП на первом этапе оцениваются в $350 млн.

На первом этапе мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. При этом проектная мощность - 100 тыс. машин в год. На полный цикл производства Mazda во Владивостоке может выйти через два года. На данный момент завод ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток» и ООО «МАЗДА - СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» работают в 2 смены. В первом полугодии в сутки с трех производственных линий планируется выпускать до 260 автомобилей Mazda. В 2013 году планируется расширение линейки. В апреле 2013 года в производство поступит седан Mazda 6, в мае - дизельная модификация компактного кроссовера Mazda CX-5.

18 февраля ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» (совместное предприятие российской Sollers и японской Mitsui & Co, Ltd) начало серийный выпуск во Владивостоке внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Завод «СОЛЛЕРС-БУССАН», как и два других владивостокских производства, работает в режиме промсборки, который как минимум три года позволяет ввозить автомобильные комплектующие по льготным ставкам. Сроки поставок российским дилерам собранных во Владивостоке Toyota Land Cruiser Prado по сравнению с импортируемыми примерно на две недели меньше, говорит представитель Toyota. По мере роста локальной сборки доля импорта будет сокращаться.

Досье: ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» создано в августе 2010 года. Стороны владеют по 50% долей совместной компании. ООО зарегистрировано во Владивостоке. СП планирует на первом этапе производить около 1 тыс. автомобилей в месяц. Мощность СП по выпуску Toyota составляет 25 тыс. автомобилей в год. Для организации выпуска автомобилей под маркой Toyota Внешэкономбанк выделил «СОЛЛЕРС-БУССАН» 870 млн рублей на срок до 5 лет.

Итак, в настоящее время на базе «СОЛЛЕРС-ДВ» реализуется проект дальневосточного индустриального парка автомобильных технологий. Парк представляет собой три производственные компании: ООО «СОЛЛЕРС - Дальний Восток», ООО «МАЗДА - СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» и ООО «СОЛЛЕРС - БУССАН». А также предприятия, обеспечивающие логистические и таможенные услуги автопроизводителям и находящиеся с ними на одной производственной площадке.

И это далеко не все. Группа Sollers, планирующая собирать на мощностях во Владивостоке 180 тыс. автомобилей в год, уже обсуждает с региональными и федеральными властями вопрос о дальнейшем расширении производства.

«Мы понимаем, что ранее заявленные планы компании по выпуску 180 тыс. автомобилей в год во Владивостоке - это все достижимо. Мы (правительство РФ. - «ЗР») со своей стороны сделаем все возможное для поддержания дальневосточного проекта. Сегодня можно сказать, что группа Sollers является самым надежным партнером в России по работе с мировыми автопроизводителями», - заявил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ 25 января во время запуска во Владивостоке тестового производства Toyota Land Cruiser Prado.

По словам Вадима Швецова, у «СОЛЛЕРСа» большие планы с производителями автокомпонентов из Японии - по производству во Владивостоке пластика, стекла, элементов подвески и электроники. «Сейчас с помощью наших японских и корейских партнеров мы ведем диалог с производителями, для того чтобы определить их интерес к данному проекту. В случае успешного развития проекта автокомпоненты из Приморья могут экспортироваться в Японию и Южную Корею», - сказал «ЗР» владелец «СОЛЛЕРС».

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.