Нефтехимический комплекс в Приморье ищет кадры

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», проектирующее современный нефтехимический комплекс в Приморском крае, начинает набор на постоянную работу инженерно-технических специалистов, механиков и начальников производств. До конца года планируется трудоустроить порядка 150 человек.

Набор специалистов ведется в шестнадцать подразделений, в числе которых: производства пиролиза, моноэтиленгликоля и полиэтилена, лаборатория металлов и сварки, управление реализации проекта, отделы организации разработки проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ и др. Дополнительно рассматриваются резюме аппаратчиков нефтехимических производств для трудоустройства в 2013-2014 годах.

Численность персонала на первом этапе эксплуатации нефтехимического комплекса к 2016 году достигнет 1800 человек. Значительную долю коллектива составят приморцы, часть специалистов пригласят из других регионов России.

В строительстве комплекса примут участие не менее 10 тысяч человек. В перспективе для обслуживания предприятия будет широко привлекаться малый и средний бизнес, и, по предварительным оценкам, работой в том или ином виде будут обеспечены 10-15 тысяч человек.

«Дальневосточный капитал».