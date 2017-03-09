В Приморье Большой Камень не намерен отказываться от большого бюджета

Дума городского округа Большой Камень обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию РОГОЗИНУ и губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой сохранить финансовую поддержку города до тех пор, пока строящийся здесь судостроительный кластер не выйдет на полную мощность. По мнению властей бывшего ЗАТО, сохранение федеральных дотаций необходимо для обеспечения комфортных условий жизни будущих работников суперверфи «Звезда», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Судя по тексту письма, руководство Большого Камня опасается, что дороги и иные объекты инфраструктуры для работников «Звезды» придется обслуживать за счет города - по аналогии со многими объектами саммита АТЭС во Владивостоке, после 2012 года переданными в муниципальную собственность. Обращение с просьбой не лишать горожан дотаций является неплохим предвыборным шагом для депутатов местной думы, срок полномочий которых истекает в сентябре, однако властям города советуют не только просить денег у Москвы, но и самим работать над пополнением доходной части бюджета.

Жителей больше - денег меньше

По расчетам авторов обращения, учитывая потребности строящейся суперверфи «Звезда» в кадрах, с учетом членов семей население Большого Камня к 2023 году может вырасти на 40%, или на 16,9 тысячи человек. Причем уже к 2019 году - времени завершения первого этапа проекта - прирост может составить около 7 тысяч человек. Кстати, СК «Звезда» может оказаться не единственным магнитом, притягивающим население в город: в конце 2016 года «Роснефть» и китайская ChemChina подписали соглашение о создании совместного предприятия в ТОР «Большой Камень». Оно займется строительством предприятия, которое станет крупнейшим по выпуску специальных морских и арктических судовых покрытий. Логично, что с увеличением численности населения бюджет Большого Камня приобретает ряд дополнительных социальных обязательств, связанных с предоставлением социальных и жилищно-коммунальных услуг.

Досье "Золотой Рог": 1 января 2015 года с Большого Камня был снят статус закрытого административно-территориального образования. Однако финансовая поддержка бывшего ЗАТО была сохранена еще на три года: в федеральном бюджете предусмотрели выделение Приморскому краю - в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень - межбюджетных трансфертов. В 2015 году их объем составил 340,6 млн рублей, в 2016-м - 328,6 млн рублей и в 2017 году - 328,6 млн рублей. Доля дотаций составляет около 40% всей доходной части городского бюджета.

2017 год должен стать последним, когда город получает дотации из федеральной казны. Ранее предполагалось, что реализация проекта СК «Звезда» позволит быстро увеличить доходную базу муниципального бюджета, однако эти надежды пока не оправдались. Депутаты гордумы Большого Камня обращают внимание Дмитрия Рогозина и Владимира Миклушевского на тот факт, что из всех налогов, которые платят резиденты ТОР «Большой Камень», в бюджет городского округа зачисляется только 34,9% сборов по НДФЛ. НДС, налог на прибыль и налог на имущество юрлиц полностью уходят в вышестоящие бюджеты. А ожидаемые в период с 2016 по 2019 годы дополнительные доходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов первого этапа строительства СК «Звезда», составят менее 40 млн рублей - при условии, что сроки ввода будут неукоснительно соблюдаться.

Таким образом, «новые» доходы перекроют едва ли десятую часть федеральных дотаций, которых Большой Камень лишится после 2017 года. Зато расходы, как предполагается, будут расти куда быстрее. Уже в 2017 году расходы бюджета на содержание социальных объектов, объектов ЖКХ, благоустройства, транспорта составляют 495 млн рублей и превышают собственные доходы (без дотации) на 10%. Даже без учета будущих сотрудников СК «Звезда» и их семей городской округ испытывает острую потребность в социальных объектах - например, степень обеспеченности объектами физической культуры и спорта составляет 27% от нормативного уровня.

«Неготовность социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур городского округа к обеспечению ресурсами вновь создаваемых производств отразится, прежде всего, на привлекательности территории городского округа для проживания работников СК «Звезда» и их семей. Резкое ухудшение качества социальной среды ставит под вопрос реализацию всех промышленных проектов в рамках ТОР «Большой Камень», - делают вывод авторы обращения. В связи с этим дума города просит проработать вопрос о сохранении федеральной поддержки бюджету Большого Камня и после 2017 года - до выхода судостроительных производств на полную мощность.

Построить мало - надо содержать

Как утверждает источник деловой газеты «Золотой Рог», хорошо знакомый с ходом проекта, коль скоро консорциум инвесторов вкладывает десятки миллиардов рублей в строительство «Звезды», власти города и края должны сами позаботиться о создании комфортных условий проживания для ее работников. По информации Минвостокразвития РФ, бюджетные вложения в ТОР «Большой Камень» должны превысить 3 млрд рублей, причем почти все деньги пойдут на создание инфраструктуры жилого микрорайона для работников СК «Звезда». В ноябре 2016 года в Большом Камне был сдан первый дом с арендным служебным жильем для работников СК «Звезда». Всего для сотрудников комплекса к 2023 году планируется построить более 7 тысяч квартир, поликлинику, три детских сада и школу.

Ответственными исполнителями за строительство жилого фонда назначены завод «Звезда», Фонд развития Дальнего Востока и администрация Приморского края. В 2016 году была определена потребность в жилье для работников комплекса, разработан и утвержден план поэтапного введения малоэтажного жилого фонда и социальной инфраструктуры, выделены земельные участки под строительство жилья на территории ТОР «Большой Камень», разработан и утвержден проект планировки территории нового микрорайона города.

Согласно постановлению администрации Приморья №40 от 10 февраля 2017 года, краевой бюджет в период с 2017 по 2020 годы выделит на строительство жилья для работников «Звезды» 990 млн рублей - в виде бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства». Деньги из краевого бюджета выделяются и на создание инфраструктуры в Большом Камне. Так, например, на создание дорожной сети в 2016 году муниципалитету направлено 9,5 млн рублей. Кроме того, ориентировочно к началу 2020-ых годов должен быть построен участок новой автодороги «Владивосток - Находка - порт Восточный», который сократит время в пути до Артема до 30 минут.

В начале 2016 года на совещании под председательством первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА были озвучены приоритетные направления работы над инфраструктурой Большого Камня в связи с реализацией проекта суперверфи. Это реконструкция канализационных очистных сооружений и строительство канализационного коллектора с насосной станцией, а также строительство автодороги от улицы Пригородной до территории предприятия и реконструкция существующей объездной дороги. Также в перечень объектов, необходимых для обеспечения строительства жилых домов, вошли реконструкция муниципальной котельной № 1, строительство теплотрассы, центрального теплового пункта, реконструкция существующего водовода и водоочистных сооружений, строительство кабельной линии 110 киловольт, подстанции 110/6 киловольт и распределительной подстанции с установкой силовых трансформаторов и сети электроснабжения.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы возведение объектов инфраструктуры укладывалось в утвержденные графики. Для этого мы наладили взаимодействие с различными ведомствами, позволяющее в оперативном порядке решать все возникающие вопросы», - заявил на состоявшемся около месяца назад совещании у полпреда Юрия Трутнева и.о. главы администрации Большого Камня Вячеслав МОСКАЕВ.

Досье "Золотого Рога": СК «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и Газпромбанка. В рамках проекта планируется создать первую в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях, а также контракты на проектирование, строительство и поставку многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Ход строительства суперверфи лично проверяет президент России Владимир ПУТИН, неоднократно посещавший объект. Кроме того, в начале 2016 года была создана ТОР «Большой Камень», которая призвана усилить эффект от реализации проекта СК «Звезда».

МНЕНИЕ





Геннадий ЛАЗАРЕВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному округу №13, заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам:

- Государство проявило достаточно гуманный подход, сохранив федеральные дотации Большому Камню на три года после снятия статуса ЗАТО. Тем не менее обращение думы города с просьбой сохранить дотации - прагматичный шаг: если федеральные деньги продолжат идти в Большой Камень, что в этом плохого? К тому же финансовой помощи от вышестоящих бюджетов просят многие муниципальные образования края. Но в Большом Камне - приличная налогооблагаемая база: работают предприятия, идут стройки. Поэтому в первую очередь властям городского округа необходимо увеличивать собственные доходы муниципального бюджета. Для того, чтобы много зарабатывать, нужно много трудиться.

Александр САЛКОВ.