В Приморье перед работникам ЗАО "ТМК" погасили зарплатные долги

На сегодняшний день выплачена задолженность на общую сумму 285 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

К числу организаций-банкротов со значительным объёмом задолженности по заработной плате в течение длительного времени (нескольких лет) относилось ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

В ходе надзорных мероприятий в сфере соблюдения трудовых прав работников ЗАО «ТМК» органами прокуратуры края в суд предъявлено 1 тыс. 220 исковых заявлений, внесено более 10 представлений, по постановлениям прокурора 10 виновных лиц привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.

Особое внимание уделялось полноте и своевременности мер, принимаемых арбитражными управляющими в рамках процедуры банкротства предприятия, направленных на выплату задолженности по заработной плате.

По результатам проверок, проведённых органами прокуратуры края, выявлялись факты нарушения законодательства о банкротстве, в том числе, очерёдности удовлетворения требований кредиторов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 2 арбитражных управляющих ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

Комплекс принятых мер надзорного и организационного характера способствовал устранению допущенных грубых нарушений трудовых прав работников ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

Так, в период с 22.04.2015 по настоящее время ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 млн рублей.

В начале марта 2017 года, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» погашена в полном объёме.

Иван КРЫШАН.