Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье перед работникам ЗАО "ТМК" погасили зарплатные долги
На сегодняшний день выплачена задолженность на общую сумму 285 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
К числу организаций-банкротов со значительным объёмом задолженности по заработной плате в течение длительного времени (нескольких лет) относилось ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
В ходе надзорных мероприятий в сфере соблюдения трудовых прав работников ЗАО «ТМК» органами прокуратуры края в суд предъявлено 1 тыс. 220 исковых заявлений, внесено более 10 представлений, по постановлениям прокурора 10 виновных лиц привлечены к административной ответственности, по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.
Особое внимание уделялось полноте и своевременности мер, принимаемых арбитражными управляющими в рамках процедуры банкротства предприятия, направленных на выплату задолженности по заработной плате.
По результатам проверок, проведённых органами прокуратуры края, выявлялись факты нарушения законодательства о банкротстве, в том числе, очерёдности удовлетворения требований кредиторов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 2 арбитражных управляющих ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
Комплекс принятых мер надзорного и организационного характера способствовал устранению допущенных грубых нарушений трудовых прав работников ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».
Так, в период с 22.04.2015 по настоящее время ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 млн рублей.
В начале марта 2017 года, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» погашена в полном объёме.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье перед работникам ЗАО "ТМК" погасили зарплатные долги
- Правительство рассчитывает загрузить российские верфи
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Роман Титков: Страна живет, когда работают заводы
- Василий Усольцев: Не выживать, а перестраиваться нацеливает нас этот конкурс
- Свободный порт Владивосток не место для дискуссий
- Начинается голосование за лидеров Приморской Бизнес-Премии
- В столице Приморья зарегистрирована Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток
- Объем поручительств Гарантийного Фонда Приморья на ближайшие три года составит 2,3 млрд руб.
- Бизнесмены Японии готовы добавить Владивостоку высокотехнологичности
Новости раздела
- Жилой комплекс во Владивостоке построит инвестор свободного порта
- В Приморье перед работникам ЗАО "ТМК" погасили зарплатные долги
- Кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС" закрепили в положении "включено"
- Правительство рассчитывает загрузить российские верфи
- "Русагро" зашла на приморскую стройку
- В Приморье на междугородных рейсах рынок держат теневые перевозчики
- Во Владивостоке новострой пустым не остается
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Рыбацкий фрахт прихватили иностранцы
- Путин установил особый порядок въезда иностранных граждан на Дальний Восток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- В Приморском океанариуме резко подешевели билеты
- Крейсер "Варяг" экстренно вышел в море
- Мечта приморских автомобилистов реализована в Магадане
- "ЭРУ-ГЛОНАСС" отменять не будут
- Пожар на траулере "Каролина 33", вывел судно из путины
- "Леолет" свой первый рейс совершил во Владивосток
- В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора
- Федеральные продуктовые сети так и не дошли до Дальнего Востока
- Рубль в сплошных тревогах