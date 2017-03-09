Кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС" закрепили в положении "включено"

Вице-премьер Трутнев заверяет, что нововведения не направлены против правого руля

Правительство РФ не планирует менять технический регламент по обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые в РФ подержанные автомобили. А это значит, что рынку праворульных автомобилей предстоит жить по новым правилам. Открыть барьер, опустившийся перед «японками», обещают сразу два производителя устройств вызова экстренных оперативных служб.

«Разговоров о том, что мы будем вносить изменения в технический регламент, у нас не было. Мы будем продолжать и далее впускать подержанные иномарки только с установкой приборов «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение принято в целях обеспечения безопасности людей, и менять его никто не планирует», - заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ.

Юрий Трутнев уточнил, что новые требования, вступившие в силу с 1 января 2017 года, не являются запретительной мерой по отношению к ввозу в РФ подержанных праворульных машин.

Досье "Золотого Рога": С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей: обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около одной тысячи машин.

По словам вице-премьера, даны соответствующие указания ответственному министерству и Минпрому РФ, соответствующим коммерческим организациям, которые занимаются сегодня разработкой, проектированием и изготовлением этих приборов.

«Чтобы приборы, в том числе, выпускались в том виде, когда они могут устанавливаться на подержанные автомобили. Стоимость их не очень высокая», - сообщил Юрий Трутнев.

Он также рассказал, что правительство РФ выполнило свои обещания, данные властям Приморского края: таможня оформила те иномарки, которые были ввезены в регион из-за границы до 1 января 2017 года, но их тогда не успели оформить к этому сроку в таможенном отношении. «Это сняло практически 90% проблем. Насколько я знаю, машины вышли, люди их получили. Далее мы будем продолжать впускать машины только с установкой приборов «ЭРА-ГЛОНАСС», - сказал вице-премьер.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в середине февраля обратился к вице-премьеру Юрию Трутневу с инициативой отсрочить действие нововведений на полгода.

«Разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей. Новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, соответственно на подержанных автомобилях этого оборудования нет. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. Поэтому я предложил отложить применение новых правил регистрации хотя бы на полгода. «ЭРА-ГЛОНАСС» - большой шаг вперед с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг», - заявил глава региона.

На встрече с общественниками он уточнил, что председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил решить этот вопрос двум вице-премьерам: Юрию Трутневу и Дмитрию РОГОЗИНУ.

После вмешательства властей лед тронулся. На встрече с губернатором представитель Дальневосточного регионального центра «Дальтест» Владимир ДЕМЬЯНЕНКО сказал, что соглашение с «ЭРА-ГЛОНАСС» находится в стадии подписания.

В свою очередь, Владимир Миклушевский отметил, что Минпромторгу поручено решить проблему с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанных автомобилях.

«Руководитель этой компании пообещал в ближайшее время наладить процесс производства и установки упрощенных устройств, которыми можно будет оснащать подержанные авто. Само устройство обещает быть недорогим. Нет сомнений, что решения, которые приняты, будут выполнены. Я гарантирую, что мы доведем дело до логического конца, до тех пор, пока механизм «ЭРА-ГЛОНАСС» не заработает на бэушных иномарках», - сказал глава региона.

По горячим следам два отечественных производителя устройств вызова экстренных оперативных служб («Сантел-Навигация» и «Форт Телеком») заявили о планах поставить на Дальний Восток необходимое количество терминалов для оборудования ввозимых иномарок системой экстренного реагирования при авариях на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом сразу 11 организаций из Владивостока подтвердили АО «ГЛОНАСС» готовность оснащать бывшие в употреблении иномарки устройствами вызова экстренных оперативных служб.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ориентировочная стоимость установки «кнопки» прогнозируется в районе 20 тыс. рублей, однако на практике (с учетом «дальневосточной надбавки») ценник может вырасти минимум в полтора раза.

Юрий РОГОВ.