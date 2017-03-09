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Правительство рассчитывает загрузить российские верфи
Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект правительственного постановления о внесении изменений в ФЦП «Развитие судостроения на 2013-2030 гг.», предусматривающий предоставление в течение трех лет порядка 10,7 млрд рублей на поддержку гражданского судостроения.
Согласно документу (опубликован на портале regulation.gov.ru), предоставление субсидий российским транспортным компаниям предусматривается на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение судов, уплату лизинговых платежей и возмещение части затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию.
В частности, Минпромторг намерен в 2017-2019 гг. докапитализировать «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК) в объеме 2,8 млрд рублей. Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам составят 2,3 млрд рублей, субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам - 4,6 млрд рублей, утилизационный грант предусмотрен в объеме 1 млрд руб.
Отмечается, что проект направлен на повышение конкурентоспособности российского судостроения, увеличение заказов на строительство транспортных и рыбопромысловых судов в России, стимулирование судовладельцев к выводу из эксплуатации морально и технически устаревшего речного флота и строительству новых энергоэффективных судов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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