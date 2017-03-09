"Русагро" зашла на приморскую стройку

Строительная отрасль Приморья в преддверии ожидаемого взлета подверглась вторжению со стороны крупных федеральных игроков, диверсифицирующих свой бизнес. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», вслед за ретейлером электроники DNS, инвестирующим в домостроение, интерес к строительному бизнесу в Приморье обозначила и группа компаний «Русагро», один из ведущих агрохолдингов России.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ГК «Русагро» о покупке 100% долей в ООО «Регионстрой», специализирующемся на строительстве жилых и нежилых помещений. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», речь идет о компании, зарегистрированной в селе Михайловка в апреле 2007 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Руководит ООО Ирина ОВАЧУК. В настоящее время ООО «ГК «Русагро» владеет 30% долей приморской компании, остальные 70% скрыты в кипрском офшоре «Грандим Лимитед», до недавнего времени владевшем 99% долей ООО. В свое время гендиректором этого ООО «Регионстрой» являлся Евгений АНТИПИН, впоследствии возглавлявший приморскую «дочку» «Русагро» АО «Примагро». Следует ожидать, что именно «Регионстрой» будет основным застройщиком масштабного проекта «Русагро» в ТОР «Михайловский».

Досье "Золотого Рога": «Русагро» реализует в Приморье крупный инвестиционный проект по производству свинины и выращиванию сои. Группа является одним из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в РФ. В Приморье «Русагро» принадлежит 75% ООО «Приморская соя», созданного на базе обанкротившегося ЗАО «Уссурийский масложировой комбинат «Приморская соя». Основным владельцем «Русагро» является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%).

Тем временем группа компаний DNS в рамках диверсификации бизнеса продолжает инвестировать в домостроение: недавно учрежденная компания «ДНС Лес» займется реализацией проекта по созданию в Приморье лесоперерабатывающего комбината.

ООО «ДНС Лес» зарегистрировано в июне 2016 года во Владивостоке. Основной вид деятельности - распиловка и строгание древесины. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. рублей, единственный учредитель - ООО «ДНС Групп» (головная компания группы DNS). Возглавляет ООО «ДНС Лес» Никита ТИМОХОДЦЕВ, бывший директор ООО «Технопоинт-Екатеринбург».

«В конце этого года мы начинаем производить продукцию, которая также необходима для домостроения в Приморье, но уже на рынке малоэтажного строительства. Мы будем делать фанеру OSB и еще некоторые изделия для малоэтажного жилья. Мощности пока что тоже сравнительно небольшие - порядка 50-60 кубометров такой продукции, но они наращиваемы, все зависит от рынка и потребления продукции», - сказал директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что учрежденное совладельцами DNS в декабре прошлого года ООО «Домостроительный комбинат Приморье» инвестирует 772,8 млн рублей в запуск производства домокомплектов из железобетонных изделий в рамках ТОР «Надеждинская», а входящее в группу DNS ООО «Авиаполис Янковский» объявило о планах построить жилой микрорайон в поселке Новом в 30 км от Владивостока.

«Проект будет реализован к 2018 году. Мы планируем производить современные железобетонные панели. Мы хотим и сами строить, и продавать товар строительным компаниям. На первоначальном этапе проекта мощность составит от 100 тыс. кв. м в год, но там есть куда развиваться», - пояснил Константин Богданенко.

Досье "Золотого Рога": Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке. В настоящее время сеть представлена более чем 1,3 тыс. магазинов более чем в 400 городах: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Помимо компьютерных супермаркетов под брендом DNS компании принадлежит дискаунтер TechnoPoint, небольшие магазины цифровой и мобильной техники Smart и гипермаркеты «Фрау Техника». У группы есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров под Артемом и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. Генеральный директор ООО «ДНС Групп» - Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, ему же принадлежит самый крупный пакет долей компании в 48,73%. Еще 44% принадлежат Юрию КАРПЦОВУ (контролирует вместе с Дмитрием Алексеевым интернет-дискаунтер «Технопоинт»), остальные доли разбиты мелкими пакетами между физлицами. Гендиректор ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александр ГОЛУТВИН также возглавляет ООО «Авиаполис Янковский».

«К 2014 году во всем Приморском крае было всего 20 тыс. кв. м складов класса «А». Мы (DNS. – «ЗР») решили обратить внимание на эту область. Проект «Авиаполис Янковский» - это проект, подразумевающий развитие складских и производственных площадей. К середине 2017 года будет запущено более 100 тыс. кв. м современных складских площадей. За эти два года мы прошли довольно большой путь», - отметил Константин Богданенко.

Олег КЛИМЕНКО.