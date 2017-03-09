В Приморье на междугородных рейсах рынок держат теневые перевозчики

Ежедневно в Приморском крае сотни пассажиров, пользуясь услугами нелицензированных перевозчиков, рискуют жизнью

В Приморье за пассажирский поток на междугородных рейсах развернулась борьба между легальными и теневыми перевозчиками. Снижение цены на 50-100 рублей позволяет нелегалам переманивать клиентов почти на всех официальных маршрутах. Вместе с перевозчиками страдают и автовокзалы, ведь их основной доход - это продажа билетов на рейсы легальных транспортных предприятий и получение процента с каждого билета.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», автовокзальные кассы во Владивостоке, поддерживающие экскурсионные перевозки, лишились договорных отношений с транспортными компаниями «РосТранс – ДВ» и «РосТранс – Приморье», оказывающими лицензированные услуги перевозок между муниципальными образованиями.

Крайними оказались пассажиры

Еще несколько дней назад один из операторов автовокзала компания ООО «Приморские Авто Линии» была извещена о том, что ей нельзя продавать билеты на определенные междугородные маршруты. Однако, проигнорировав извещение транспортников, компания стала реализовывать билеты пассажирам, при этом руководство понимало, что с этими билетами людей в автобус не пустят. В итоге десятки граждан, имея на руках билеты, не смогли уехать в пункты назначения. Верх цинизма пассажиры испытали, когда попытались вернуть деньги за недействительные билеты. Сотрудники касс «Приморские Авто Линии» обязательным условием возврата денег объявляли подписание заранее подготовленной жалобы в краевую прокуратуру на действия перевозчиков.

«Я уже хотел идти к директору автовокзала, так как в кассе не отдавали деньги, - рассказывал один из потенциальных пассажиров. – Сложно понять, кто здесь прав, а кто виноват. Но касса должна вернуть деньги, без всяких условий. Люди не понимают, кто с кем борется и почему нас принуждают жаловаться на неизвестные нам компании».

Скрытая борьба за пассажиров выплескивается такими конфликтами в общество уже не первый месяц. Легальные перевозчики уже несколько лет пытаются найти поддержку властей и контролирующих организаций. Сотни писем и обращений в администрацию края, в Госавтонадзор не помогают. Ежедневно на дорогах края десятки автобусов мчатся по маршрутам, которых официально нет. Масштаб нелегальных перевозок достиг пугающей цифры в 20% от всего объема междугородных перевозок.

«Нелегальные перевозчики больше не скрываются, - утверждает директор некоммерческого партнерства «Приморское региональное объединение автотранспортников» Игорь НЕКРАШЕВИЧ. - Потери транспортных предприятий значительны, но еще больше беспокоит то, что пассажирские перевозки становятся реально опасными для пассажиров. Техническое состояние транспорта «шаровиков» и «туристов» никто не контролирует. Водители не проходят медицинское освидетельствование, в пути постоянно нарушается скоростной режим. Более того, чувствуя безнаказанность, этот серый бизнес уже заходит на автовокзалы. Сегодня там работают компании, которые продают экскурсионные путевки. Например, из Владивостока в Находку или другие города. Но на самом деле продажа путевки - это попытка оградить себя от внимания контролирующих структур. Фактически речь идет о функционировании маршрутов междугородных перевозок без оформления и лицензирования».

Знаки в зоне риска

Туристическая касса на автовокзале Владивостока работает спокойно. Аэровокзальный комплекс принадлежит компании «Примавтотранс». Но собственник уже давно не занимается обслуживанием пассажиров, все сдано в аренду. Арендаторы - ООО «Приморские Авто Линии» и ООО «Приморские автовокзалы». «Приморские автовокзалы» в своих трех кассах торгуют билетами на легальные перевозки. У них в управлении еще три автовокзала в разных городах Приморского края. И везде одна беда. Возле территории автовокзала зазывалы, которые перехватывают пассажиров. В помещениях автовокзалов туристические кассы, которые активно демпингуют по ценам, пользуясь тем, что расходы на транспортную безопасность у «туристов» в разы меньше.

«На автовокзале в Находке удалось убрать туристическую кассу. Теперь борьба идет с теми нелегалами, кто пытается перехватывать поток у территории. В Находке сотрудники ГИБДД поставили знаки, запрещающие остановку. Этой же ночью была попытка их демонтажа. Во Владивостоке около территории автовокзала всегда в наличии несколько десятков незаконных автобусов. Однако ГИБДД и Ространснадзор не заинтересованы в установке знаков, - рассказывает заместитель генерального директора ООО «Приморские автовокзалы» Андрей КУЧМА. – Бороться с ними автовокзал не может, они останавливают людей входа на территорию. Охрана выгоняет этих зазывал только когда они заходят на территорию автовокзала».

А вот с «туристами» внутри комплекса представитель «Приморских автовокзалов» ничего поделать не может. Это касса «Приморских Авто Линий». Несмотря на скандал с билетами, которые не принимали в автобусах, директор компании Александр ЖУКОВ отказался общаться с журналистами.

Однако сотрудникам полиции, прибывшим на место скандала, давать пояснения все же пришлось. Но скорее всего, туристические кассы так и будут работать дальше, их закрытие по всему краю невыгодно многим лицам. В том числе и собственникам автовокзалов. Так, одна из компаний, осуществляющих «экскурсионные перевозки», - ООО «Приморавтотранс-ТУР», а эта компания, в свою очередь, частично принадлежит ПАО «Приморавтотранс».

Вся надежда на чекистов?

В своих обращениях в контролирующие структуры транспортники указывают, что за многими нелицензированными перевозками может стоять генеральный директор ПАО «Приморавтотранс» Вячеслав МАРТЫНЕНКО. Версия очень даже правдоподобная, ведь операторы автовокзалов получают 18% от каждого проданного билета, и без сомнения, что тот же арендатор, «Приморские Авто Линии» заработает больше, если туристические кассы уберут. Но, может, есть некие условия, почему он их убрать не может?

Однако вряд ли бизнесмен является организатором этих туристических хитростей. Вячеслав Мартыненко - один из самых уважаемых людей в отрасли, десятки лет развивает пассажирские перевозки. Но факт остается фактом: он ничего не предпринимает, чтобы искоренить этот бизнес либо, что более правильно, заставить «туристов» работать по правилам.

«Сегодня уже ни у кого не вызывает реакции, что перевозка между городами осуществляется без лицензии на перевозку пассажиров, автобусы не оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами, перевозка без заключения договоров фрахтования, без согласования маршрута следования и расписания движения с департаментом транспорта администрации Приморского края. Одно из самых печальных нарушений - не выполняется обязанность перевозчика страховать ответственность перед пассажиром по обязательному виду страхования», - говорит Игорь Некрашевич.

А пока транспортники мечтают создать межведомственную комиссию, которая бы реально ликвидировала «шаромыжные линии», чиновники предпочитают делать вид, что всех официальных обращений не читают. Хотя две недели назад у многих бизнесменов затеплилась надежда на лучшие изменения.

«Многие из нас 24 февраля выпили стопку за здоровье сотрудников краевого УФСБ, которые разрабатывали и задержали руководителя Управления Госавтодорнадзора (УГАДН) по Приморскому краю Юрия ГУБАРЕВА (у чекистов появились данные от двух представителей транспортных компаний, которые сообщили о том, что якобы давали взятки Юрию Губареву за то, чтобы в отношении них не проводились проверки. - Прим. автора). Количество писем с указанием фактов нарушений и лиц, ответственных за эти нарушения, исчисляется сотнями, а все проверки Госавтодорнадзор проводит в отношении легальных перевозчиков», - рассказывают транспортники.

Теперь, после задержания профильного чиновника, бизнесмены надеются, что новый руководитель управления Госавтодорнадзора задумается, почему в крае с каждым днем все больше нелегальных автобусов. И что каждый автобус несет в себе потенциальную угрозу для его пассажиров, которые, впрочем, также осознают риски - заходя в салон легального экскурсовода или «шаровика».

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.