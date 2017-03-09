Во Владивостоке новострой пустым не остается

Застройщики Владивостока не видят проблем с заполняемостью вводимого жилья

Новые экономические реалии в стране внесли свои коррективы в ситуацию на рынке нового жилья Владивостока. При этом опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» застройщики уверяют, что проблем с продажей квартир как не было, так и нет, а тезис, что покупатель может диктовать свои условия, далек от истины.

То, что застройщик пытается диктовать свои условия, особенно наглядно проявляется на таких жилых комплексах, как «Атлантикс Сити» и «Магнум». Действительно, в этих комплексах еще есть достаточно приличный выбор квартир. Но это связано с продажной политикой компании: высокий ценник, индивидуальная работа по цене с каждым покупателем, продажа квартир после ввода объектов в эксплуатацию. Тем не менее продажи идут, и по ЖК «Магнум» уже давно образовался клуб будущих жильцов.

Одно из самых высоких предложений в строящихся домах - 150 тыс. рублей за квадратный метр в 13-этажном клубном доме, который строится на сопке Орлиное гнездо прямо по оси Золотого моста компанией ООО «ЭТУ-Девелопмент». В настоящее время уже готова коробка этого здания. И больших опасений, что к концу строительства здесь не продадут последние три квартиры, нет.

Рядом – ЖК «Орлиное гнездо-2», построенный одноименной компанией. Уже полтора-два года, как у этого застройщика не болит голова по продажам: все раскуплено заранее. И тоже по довольно высоким ценам.

Даже в долгостроящемся ЖК «Олимп» на сегодня свободных квартир практически не осталось.

Несколько неожиданно на рынок вышли квартиры ЖК «Атлантис-2», построенного ГК «Динас». Ранее в компании уверяли, что все распродано. Вероятно, в продажу пошел какой-то резерв, который предполагалось реализовать, когда цена квадрата здесь поднимется до максимума. Кстати, две квартиры в этом доме отметились во всероссийском рейтинге самых дорогих квартир.

На последние квартиры, вероятно, еще могут успеть несколько покупателей в ЖК «Бригантина» на ул. Толстого или в 25-этажном доме на ул. Владикавказской, 3. Стремительно сокращается выбор в ЖК «Алые паруса» на Эгершельде. На Третьей Рабочей почти не осталось предложения от компании «Новый дом» по ЖК «Александрит», много продаж сейчас идет по ЖК «Оникс» и дому, достраиваемому в этом же районе компанией «Аркада».

Генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ считает, что с продажами нового жилья во Владивостоке сегодня серьезных проблем нет. Прежде всего, это объясняется тем, что обеспеченность им в городе - одна из самых низких среди крупных городов по стране. С другой стороны, того жилья, которое предлагает этот рынок в настоящее время, не хватает, даже с учетом новых интересных проектов.

По его мнению, не будет проблем с продажами в новом комплексе «Аркада-Арт» по соседству с Театром оперы и балета: жилья бизнес-класса в городе строится не так много, и квартиры в таких зданиях в ближайшей перспективе будут востребованы. Хорошо стартуют продажи по новым проектам компаний «Новый дом» и «Жилкапинвест», которые предложили малогабаритное жилье на Второй речке и в 71-м микрорайоне даже под «ключ» по ценам гостинок. То есть их покупателями, в частности, могут стать владельцы тех же гостинок, которые решат поменять старое жилье на новое. Они будут доступны тем приморцам, чей материнский капитал уже не один год лежит без движения, а это около 40% от всей массы маткапитала.

По мнению эксперта, очень серьезно повысили возможности при покупке квартир в новострое различные ипотечные продукты кредитных учреждений. Условия кредитования для клиентов при серьезной банковской конкуренции становятся все более выгодными, и это еще больше стимулирует активность на рынке жилья.

Прежняя отдаленность новостройки от центра города сегодня уже не играет большого значения. Даже из района Патрокла на центральные улицы можно добраться быстрее, чем с Третьей Рабочей. Но для покупателя важно, чтобы в новом микрорайоне имелась готовая к его новоселью социальная инфраструктура, к дому были подтянуты проезды от общегородских дорог и пр. Отсутствие инфраструктуры и дорог тормозит продажи по новым районам комплексного строительства – на Патрокле, в Солнечной Долине и пр.

Однако такие проблемы постепенно решаются. И сегодня, например, район Снеговой Пади, куда люди с других территорий города не очень-то раньше и рвались, стал одним из самых престижных во Владивостоке. И это один из факторов, который очень многих горожан сагитировал на участие в строительстве нового микрорайона «Д» Снеговой Пади.

Кстати, это еще один из примеров того, что рынок нового жилья во Владивостоке остается достаточно емким и дорогим, и даже самые неликвидные квартиры в новых домах при разумной цене без проблем могут быть проданы. А если и не будут проданы, то, в принципе, застройщик может оставить их и при себе, используя такой фонд на рынке аренды.

Виктор КУДИНОВ.