Федералы хотят снять сливки в Приморье

На молочный рынок края готовится зайти федеральный игрок

Группа «Русагро», ведущая строительство крупного свиноводческого комплекса в Приморье, готова инвестировать минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в крае. Решение об инвестициях в непрофильный для группы молочный бизнес еще не принято, но в случае выхода на рынок федералы составят серьезную конкуренцию нынешнему лидеру – «Грин Агро», входящему в группу компаний «СГБ Менеджмент». В то же время проект группы компаний «Зеленые листья» по созданию инновационного агрокомплекса уже давно лег на полку из-за невозможности привлечь финансирование в банках.

«Мы («Русагро». - «Золотой Рог») готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект. На следующий год мы закончим основную свиноводческую фазу и готовы инвестировать дальше. При росте потребления на 10% в год у Китая дефицит не менее 20 млн тонн молока в год. При этом у них есть проблемы с экологией, водой, кормами, утилизацией отходов жизнедеятельности животных. Мы видим, что потенциал Приморья с точки зрения молочного животноводства бесконечный», - сказал основной владелец группы «Русагро» Вадим МОШКОВИЧ, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В декабре 2016 года «Русагро» получила одобрение на инвестирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) в проект по созданию крупнейшего свиноводческого комплекса в Приморском крае. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции фонда составят 5 млрд рублей. Средства направляются на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма).

«Грин Агро» идет в рост

В настоящее время крупнейшим местным игроком на молочном рынке Приморья является группа «Грин Агро». В Ханкайском районе уже работает первый из трех животноводческих комплексов на 1,8 тыс. голов коров каждый. Общая мощность комплексов – 5,4 тыс. голов коров дойного стада. Модернизация гормолокозавода «Артемовский», также входящего в ГК «СГБ Менеджмент», позволит приморскому производителю увеличить переработку молока до 150 тонн в сутки.

Строительство ведется в рамках проекта, который представляет собой интегрированную структуру. Проект включает животноводческий комплекс, обеспечивающий себя собственными кормами, а также перерабатывающий завод с разветвленной розничной сетью. Объем инвестиций составит более 8,7 млрд рублей. При выходе проекта на полную мощность производство натурального молока составит до 36 тыс. тонн в год (сейчас в Приморье на эти цели направляется около 40 тысяч тонн молока в год).

Досье "Золотого Рога": ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» принадлежит АО «СГБ-Хран», по 44% долей которого принадлежат гендиректору ООО «СГБ Менеджмент» (управляющая компания ООО «СГБ-Хран») Александру БЕККЕРУ и гендиректору ООО «Форпост ДВ» Аркадию ГОРДИЯНУ, 12% - гендиректору ООО «ВСРЗ» Феликсу САССУ.

«Наш агропромышленный комплекс расположен на площади более 5 тыс. гектаров. Он удален от городов с их машинами, заводами и электростанциями и находится в экологически чистом Ханкайском районе. В отличие от других производителей, мы получаем молоко только со своего агрокомплекса, поэтому качество сырья для продукции «Грин Агро» всегда постоянно. И оно постоянно высокое. Наше молоко соответствует высшим стандартам по чистоте и содержанию белка. Огромные танки есть не только в армии. У нас на заводе они тоже есть, но это не машины, а большие, полностью герметичные и теплоизолированные баки. Именно в них по трубам перекачивается молоко из цистерны, здесь оно хранится охлажденным и также по трубам затем поступает на производство. Объем танков на нашем заводе — 100 тыс. литров. К таким объемам будут стремиться и наш агрокомплекс, и наш завод в течение ближайших нескольких лет», - говорится на сайте «Грин Агро».

В планах приморского производителя также выпуск полноценной линейки сыров.

Сахалин – в деле

Отметим, что интересы владельцев «Грин Агро» не ограничиваются исключительно Приморьем. ООО «Грин Агро – Сахалин» (принадлежит зарегистрированному во Владивостоке АО «Компания «Сангар») весной планирует начать строительство в пригороде Южно-Сахалинска второй очереди животноводческого комплекса на 3,8 тыс. голов, общий объем инвестиций в проект составит 11,5 млрд рублей.

В настоящее время в селе Троицком Анивского района ведется строительство первой очереди животноводческого комплекса, который осенью начнет выпускать молочную продукцию.

Строительство первой очереди комплекса на 1,9 тыс. голов дойного стада ведется на 60 га земли. Планируется возвести телятники, доильные цеха и молокозавод с переработкой 120 тонн молока в сутки. Коров для первой очереди завезут из США в августе. К ноябрю планируется получать 300 тонн молока в месяц, в дальнейшем - 55 тонн в сутки. Вторую очередь комплекса также на 1,9 тыс. голов дойного стада начнут строить весной в селе Березняки в пригороде Южно-Сахалинска. В Березняках будут производить также охлажденное мясо.

Представитель АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО) Виктор ТРУШ ранее сообщал, что стоимость всего проекта составляет 11,5 млрд рублей. Из них 90% профинансирует КРСО, остальное - «Грин Агро – Сахалин». В частности, все капрасходы по проекту финансирует корпорация, инициатор проекта за свой счет возведет социальную инфраструктуру. Отметим, что по решению правительства Сахалинской области все инвестиционные проекты в АПК кредитуются КРСО на льготных условиях - по ставке 0,5% годовых на срок до 20 лет. Взамен инициаторы проектов несут ответственность за сохранение и удержание цен на свою продукцию.

Досье "Золотого Рога": Единственным учредителем ООО «Грин Агро – Сахалин» является АО «Компания «Сангар» (Владивосток), принадлежащее на паритетных началах гендиректору «Грин Агро – Сахалин» Александру Беккеру и Аркадию Гордияну.

Листья желтеют…

Еще недавно самым перспективным и проработанным молочным проектом в Приморье считался проект группы компаний «Зеленые листья» по строительству инновационного агропромышленного биотехнологического комплекса замкнутого цикла по производству и переработке коровьего молока, производству кормов, хранению и переработке риса, сои, иных зерновых и масличных культур, с переработкой и утилизацией всех отходов производства.

Проектом предусмотрено строительство молочной фермы на 1,8 тыс. голов дойного стада, завода по переработке и производству молочной продукции мощностью 50 тонн в сутки, зерноперерабатывающего комплекса: крупяного завода (мощностью 40 тыс. тонн в год), элеватора (мощностью 1,2 тыс. тонн в сутки), тепличного хозяйства производительностью 1080 тонн овощей и 500 тыс. шт. зеленой продукции в год, энергетического блока (с суммарной мощностью тепловой и электрической энергии 8 мВт-ч), а также логистического комплекса.

«Фишка» проекта по замыслу основателя группы компаний «Зеленые листья» Виктора МАРЧЕНКО состояла в том, что производство представляет собой полностью энергонезависимый от внешних источников комплекс.

«Разрабатывая этот проект, мы стремились заложить в него все новейшие технологии в области сельского хозяйства. Важнейшая роль здесь отведена замкнутости производства. При выходе на проектную мощность мы сами обеспечим себя кормами, сами утилизируем органические отходы, вырабатывая при этом тепловую и электроэнергию, а также удобрения – для этого мы разместим две установки для выработки «зеленой» энергии: биогазовую и пиролизную. Если выразить достоинства проекта в формуле, комплексность плюс инновации равно повышение качества и снижение себестоимости продукции», - говорил Виктор Марченко.

Реализация проекта была рассчитана на 2014-2017 годы. Для этого инициатор проекта направил во Внешэкономбанк сразу три финансовые модели по проекту «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья», но воз и ныне там…

Досье "Золотого Рога": АО «Группа «Русагро» (головная структура - Ros Agro Plc) в настоящее время является одним из наиболее крупных российских производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 7 сахарных заводов, ОАО «Жировой комбинат» (Екатеринбург), ООО «Приморская соя» (Уссурийск), торговые филиалы, а также контролирует около 665 тыс. га земли. Семье основателя «Русагро» Вадима Мошковича принадлежит 70,7% акций компании, около 7% - гендиректору Максиму Басову. ООО «Русагро-Приморье» зарегистрировано в селе Михайловка Михайловского района в июле 2014 года с уставным капиталом 1,5 млрд рублей. Единственным учредителем выступает ООО «Группа компаний «Русагро», зарегистрированное в Москве. ООО «Группа компаний «Русагро» также является учредителем АО «Примагро» (Уссурийск), специализирующегося на выращивании зерновых и зернобобовых культур. На базе этой компании в Михайловском районе создан агрокластер, специализирующийся на выращивании кукурузы, сои и других культур.

Олег КЛИМЕНКО.