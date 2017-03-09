Путин установил особый порядок въезда иностранных граждан на Дальний Восток

7 марта Президент России Владимир Путин подписал закон по введению упрощенного визового режима на Дальнем Востоке, предусматривающий особый порядок въезда иностранных туристов и инвесторов.

Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта – Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки – 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет бесплатной.

Как прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «введение совершенно нового для России механизма – электронной визы – поддержали все дальневосточные регионы, подавляющее большинство парламентского корпуса. Упрощенный визовый режим поможет привлечь еще больше инвесторов и туристов, которым теперь станет проще приезжать на Дальний Восток».

По мнению вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «закон напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли».

Отметим, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября 2017 года.

Напомним, турпоток в Приморье иностранных граждан за последние пять лет вырос в семь раз. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, регион продолжает укреплять позиции «туристской Мекки» Дальнего Востока.

«Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока. В ближайшие годы здесь будут открыты филиалы крупнейших музеев России – Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи. Второй год в крае работает Приморская сцена Мариинского театра, открыт филиал старейшего в мире балетного училища – академии имени Агриппины Вагановой. У нас есть на что посмотреть, в Приморье проходят важнейшие для всей страны мероприятия. Только в прошлом году наш край посетили более полумиллиона иностранных туристов, общий же турпоток составил более трех миллионов человек. Упрощение визового режима на территории Свободного порта Владивосток позволит кратно увеличить эти цифры», – подчеркнул Губернатор края.