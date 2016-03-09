Бизнес по-находкински, или История одной аферы

Заложниками махинаторских схем неплатежей за потребленные ресурсы в итоге могут стать законопослушные граждане

«Секреты ведения бизнеса: как не платить по счетам». С семинаром по данной теме уже сегодня могут начать свой гастрольный тур по российским городам и весям учредители двух находкинских теплокомпаний, в числе которых известный приморский бизнесмен. Опыта и знаний для этого у них хватит, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Практическую часть данного семинара предприниматели вполне могут построить на деятельности учрежденного ими теплоснабжающего предприятия ООО «Паросиловой комплекс». Данная компания была организована в 2012 году в Находке и первое время осуществляла свою деятельность по теплоснабжению многоквартирных домов одного из районов города вполне исправно, выполняя свои обязательства и перед потребителями, и перед поставщиками. Правда, бывали небольшие проблемы по оплате потребленных ресурсов, но их удавалось решать.

И вот наступил 2015 год, как после оказалось, переломный для предприятия. Начался он для ООО «Паросиловой комплекс» с больших финансовых проблем, которые руководство компании объясняло неплатежами со стороны КГУП «Примтеплоэнерго». Стоит отметить, что зимние месяцы для теплоснабжающих предприятий самые важные и самые затратные. Поэтому долги теплокомпании росли быстрее, чем снежный ком.

Все попытки ресурсоснабжающих предприятий как-то решить ситуацию с руководством «Паросилового комплекса» игнорировались. Оставалась надежда только на то, что предприятие начнет погашать свои долги, получив, в свою очередь, причитающиеся им деньги от КГУП «Примтеплоэнерго», которое на тот момент было должно теплокомпании свыше 4,5 млн рублей. Но руководство ООО «Паросиловой комплекс» решило все иначе. Была успешно осуществлена схема, в результате которой деньги от КГУП «Примтеплоэнерго» ушли на счета сторонней организации, не имеющей никакого отношения к теплокомпании.

Дальше – больше… Через короткое время появляется новая компания - ООО «НАТЭК», с желанием заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. В числе объектов данного предприятия значились котельные, которые ранее арендовал «Паросиловой комплекс». При этом среди учредителей новой компании фигурировали все те же лица.

Такого фортеля от серьезных бизнесменов, в число которых входит и один из депутатов городской думы одного из муниципальных образований, никто не ожидал. Понятно, что создание новой организации стало одним из способов ухода от обязательств по выплате ранее накопленных долгов. То есть нарушением закона РФ, на страже которого должен стоять любой добропорядочный гражданин и тем более народный избранник.

Возможность использовать поставляемые ресурсы и не оплачивать их, а значит - не нести практически никаких затрат, так воодушевила учредителей ООО «Паросиловой комплекс», что они решили продолжить практику игнорирования требований поставщиков по оплате потребленного ресурса и будучи учредителями следующей теплокомпании – ООО «НАТЭК». На сегодняшний день долги данного предприятия за потребленные ресурсы составляют несколько миллионов рублей, и не факт, что вторая теплокомпания, учрежденная данными господами, оплатит свои долги и продолжит свою деятельность в следующем отопительном сезоне.

А что же с долгами ООО «Паросиловой комплекс»? Как оказалось, данное предприятие до сих пор не погасило свою задолженность перед ресурсоснабжающими предприятиями, даже несмотря на то, что законность их требований неоднократно была подтверждена в суде, а исполнительные листы на взыскание долга были направлены в службу судебных приставов. Однако взыскать данные суммы не представлялось возможным, учредители, предвидя подобный исход дел, обезопасили себя. Уставный капитал ООО «Паросиловой комплекс» исчисляется всего несколькими десятками тысяч рублей, а все объекты были арендованы, то есть принадлежат другому собственнику – ОАО «Судоремонтный комплекс – Приморский завод».

Единственное имущество, принадлежащее предприятию-должнику, – автотранспортное средство, оценочная стоимость которого превышает 2 млн рублей. Его продажа могла бы покрыть почти половину задолженности предприятия, но бывший директор теплокомпании решил иначе. На протяжении четырех месяцев он скрывает машину за высоким забором своего коттеджа, игнорируя требование суда. Все это время судебные приставы-исполнители пытаются наложить арест на автомобиль, но их действия остаются без результата. Постояв у запертых ворот, они возвращаются ни с чем. Почему приставы до сих пор не воспользовались своим законным правом, прописанным в статье 12 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», и не вошли на территорию коттеджа, где находится автомобиль ООО «Паросиловой комплекс», остается загадкой. В связи с этим возникает вопрос: неужели никто – ни приставы, ни правоохранительные органы - не в силах призвать бизнесмена к ответу?

В сложившейся ситуации можно смело говорить о том, что учредителями данных теплокомпаний была сформирована и внедрена в жизнь схема неплатежей за потребленные ресурсы, при которой фирмы-однодневки, зарегистрированные с минимальным уставным капиталом и не имеющие имущества, накапливают задолженность, а после уходят от своих обязательств. На их месте теми же учредителями создаются новые компании–клоны, которые продолжают обогащать организаторов данной «серой» схемы. Хочется надеяться, что у таких псевдопредпринимателей и псевдоблюстителей закона будет как можно меньше последователей, ведь заложниками данных махинаций в итоге могут стать законопослушные граждане, которые исправно оплачивают услуги по теплоснабжению своего жилья.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.