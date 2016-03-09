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Владивосток можно попробовать на вкус
Рестораторы столицы Приморья интегрируются в туристские маршруты
Местная кухня тоже может быть достопримечательностью, а ресторан или кофейня - объектом показа - это доказывает высокий интерес к гастрономическим экскурсиям, которые стали проводиться во Владивостоке. Формат оказался столь востребован, - причем не только туристами но и горожанами, - что очередь на такие экскурсии расписана на две недели вперед, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Новый для Приморья формат на самом деле далеко не эксклюзивный. Во многих городах, в том числе российских, экскурсионные маршруты включают посещение модных ресторанов, пивоварен, булочных или пабов с многовековой историей. Теперь и Владивосток подхватил эту тенденцию, тем более что отдельные блюда, которые воспринимаются приморцами как привычные, туристам из других городов и государств могут показаться любопытными и даже экзотическими. Организатором «вкусных» экскурсий является Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров, а заказать их можно на сайте туристического портала «Примадвизор».
«Я познакомился с подобным форматом в 2006 году во время стажировки в США и точно знал, что рано или поздно он придет и в Приморье, - рассказывает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. - Для туристов это хорошая возможность сориентироваться в ресторанном облике Владивостока. Безусловно, собираясь в тот или иной город, они изучают в интернете сайты заведений, форумы, но все это - субъективные мнения. Путешественник же изначально настроен познавать новое, хочет составить свое собственное мнение, но при этом не попасть впросак с выбором. И экскурсия поможет принять решение, продолжить ли собственное гастрономическое исследование в том или ином месте. Не буду скрывать, ресторанный рынок возлагает сегодня большие надежды на туристов. В Москве, например, за 9 месяцев прошлого года китайские туристы оставили $1,08 млрд. Мы тоже должны разворачивать потоки китайских, японских, корейских и прочих туристов к себе, вкупе с активным продвижением Приморья на туристских рынках АТР как привлекательной дестинации.
Поэтому, открывая этот формат, мы, признаюсь, рассчитывали в основном на гостей города, но он привлек и большое число местных жителей, поскольку это на самом деле интересно - открыть для себя знакомые места или те, в которых не бывал прежде, в новом качестве, с точки зрения туриста и эксперта, узнать историю заведения, познакомиться с командой, погрузиться в атмосферу, составить представление о кухне, продегустировав что-то из «хитов», ознакомиться с ценовой категорией блюд (в нынешних экономических условиях это немаловажно). И сегодня, когда в ресторанном бизнесе идет битва за каждого гостя и традиционные способы привлечения гостей нерентабельны и неэффективны, формат гастрономической экскурсии может оказаться очень действенным инструментом. На сегодняшний день разработаны три маршрута, но это только начало».
Итак, в настоящий момент туристам и горожанам предлагаются три машрута. Первый представляет собой ознакомительную обзорную экскурсию по центру города, этакий «гастрономический срез», в рамках которого можно не только полюбоваться архитектурными достопримечательностями, но и узнать интересные факты из истории и современности ресторанов, кафе и бистро центра города, продегустировать блюда из меню дореволюционного Владивостока, русские блины и печатные пряники, десерты по европейской рецептуре, африканский кофе из сифона, крафтовое пиво.
Другой маршрут предполагает погружение в дальневосточную и американскую кухню и включает посещение двух специализирующихся на этих кухнях заведений. Первую часть экскурсии ведет владелец целого ряда известных владивостокских заведений Эдуард РЯБКИН, рассказывающий о секретах приготовления блюд дальневосточной региональной кухни, морепродуктах, о которых мало знают даже жители Владивостока, а секреты американской кухни раскрывает знаменитый шеф-повар Владивостока Илья ПОСОХИН, член Гильдии шеф-поваров России, победитель престижных «кремлевских» конкурсов.
И, наконец, экскурсия-мастер- класс «Русский печатный пряник» знакомит с традициями и технологией изготовления этого сладкого угощения и позволяет каждому гостю сделать его собственными руками. При этом стоимость всех предложений весьма демократична – от 350 рублей за 1,5-2-часовую экскурсию.
«Думаю, новые гастрономические маршруты не заставят себя ждать, поскольку очередь на стартовавшие экскурсии расписана на полмесяца вперед, а ведь туристический сезон еще не наступил, - говорит директор по продвижению компании «Примадвизор» Александра ВОРОТНИКОВА. - Я и сама с удовольствием примерила ощущения туриста, впервые попавшего в наш город: программы хорошо продуманы, очень грамотно составлены с точки зрения информационной насыщенности, креативно и «вкусно» поданы. И надо видеть эмоции экскурсантов, проникающих в «закулисье» гастрономического Владивостока. В основном эти люди в возрасте от 25 лет и старше, приехавшие в приморскую столицу в командировку или в гости из других регионов страны, а также жители края и сами владивостокцы. Судя по всему, у формата большое будущее».
Менее года назад, на одной из практических конференций, что прошла в рамках PITE-2015, рестораторы говорили о том, что нуждаются в интеграции в туристские маршруты, и сегодня блестяще осуществляют эту самую интеграцию на практике.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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