Валерий Павлюк: Лауреаты Бизнес-Премии Приморского края – это уже победители

Участников XII Бизнес-Премии Приморского края приветствует Валерий ПАВЛЮК, президент ПАО «Дальневосточный банк» - Партнера Премии-2016:

– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить тех, кто является главными действующими лицами этой Премии, – настоящих предпринимателей, амбициозных, ставящих перед собой большие цели, стремящихся изменить наш Приморский край к лучшему. Именно такие люди и такие компании реализуют особенные проекты и становятся успешными – справедливо и закономерно, что они оказываются в центре внимания, в том числе и благодаря таким мероприятиям, как Бизнес-Премия Приморского края.

С момента основания Премии в 2004 году, она беспристрастно и объективно отмечает тех, кто вносит весомый вклад в процветание Приморья. Приморский край для Дальневосточного банка является его исторической родиной, домашним регионом, и нам особенно приятно видеть, как регион развивается стараниями наших предпринимателей, наших граждан. Осознавая свою роль как финансового института в развитии реального сектора экономики края, реализации его огромного потенциала, мы с удовольствием откликнулись на предложение организаторов Бизнес-Премии поддержать бизнес края еще и с этой стороны.

Следует отметить, что компании-участники уже преодолели два главных испытания любого бизнеса: не только на деле доказали эффективность управления предприятиями, но и сумели завоевать доверие клиентов.

Я хотел бы пожелать удачи всем участникам и напомнить, что Бизнес-Премия Приморского края – как раз тот случай, когда уже само участие может расцениваться как победа.

Полный текст Положения по номинациям Бизнес-Премии Приморского края и список Экспертного совета опубликованы на сайте www.DV-rating.ru , ход конкурса также освещается в газете «Золотой Рог», интернет–издании ZRpress.ru и других приморских СМИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.