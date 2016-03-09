Во Владивостоке объявлен состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края

В состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края вошли представители власти и бизнес-сообщества:

1. Костенко Александр Иванович, председатель Экспертного совета XII Бизнес-Премии Приморского края;

2. Баркова Елена Степановна, исполнительный директор XII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ОАО «ИК «Золотой Рог»;

3. Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;

4. Балюра Денис Олегович, директор по корпоративному бизнесу Страховой группы «ХОСКА»;

5. Белкин Юрий Павлович, руководитель ФБУ «Приморский ЦСМ»;

6. Беккер Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;

7. Брик Андрей Петрович, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморского края, руководитель филиала «Почта России»;

8. Воробьев Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»;

9. Ворожбит Виктория Николаевна, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»;

10. Гладких Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа;

11. Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного Собрания Приморского края;

12. Дмитриченко Светлана Александровна, исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник»;

13. Зверев Герман Станиславович, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре;

14. Зиганшина Ольга Петровна, генеральный директор компании «Дальаудит»;

15. Зубова Наталья Валерьевна, заместитель главы Владивостокского городского округа;

16. Исаков Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;

17. Козицкий Алексей Анатольевич, директор ФГУП «ОТВ-Прим».

18. Корж Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;

19. Корнейчук Александр Владимирович, заместитель директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - победитель в номинации «Менеджер года - 2014»;

20. Медвецкая Ольга Андреевна, руководитель Представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

21. Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;

22. Мазелис Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;

23. Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю;

24. Новиков Владимир Михайлович, глава Артемовского городского округа;

25. Оленев Евгений Валерьевич, заместитель директора ГТРК «Владивосток»;

26. Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;

27. Павленко Сергей Алексеевич, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

28. Павлюк Валерий Романович, президент ПАО «Дальневосточный банк»;

29. Парасочка Светлана Андреевна, исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;

30. Пак Юлия Валентиновна, председатель общественного Экспертного совета по предпринимательству при губернаторе Приморского края;

31. Попова Галина Владимировна, директор КА «Карьера-Форум»;

32. Попов Михаил Алексеевич, заместитель начальника департамента по недропользованию по ДФО, начальник «Приморнедра»;

33. Потапенко Кирилл Геннадьевич, генеральный директор РА «ДВ Регион»;

34. Пушкарев Игорь Сергеевич, глава администрации г. Владивостока;

35. Рауд Елена Юрьевна, руководитель Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех»;

36. Ремезова Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» во Владивостоке;

37. Робканов Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;

38. Родионов Антон Олегович, директор «Инвестиционного агентства Приморского края»;

39. Сидоренко Евгений Викторович, управляющий директор, глава представительства АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» во Владивостоке;

40. Симонов Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;

41. Ступницкий Борис Владимирович, председатель ТПП Приморского края;

42. Суханов Виктор Андреевич, директор РИА «PrimaMedia», председатель регионального отделения Союза журналистов России;

43. Текиев Джамбулат Абдулхалимович, заместитель председателя Законодательного Cобрания Приморского края;

44. Терентьева Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;

45. Титков Роман Владимирович, гендиректор ОАО «Дальприбор», председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП;

46. Усольцев Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского края;

47. Утяшева Светлана Александровна, заместитель директора департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Минвостокразвития РФ;

48. Чекунков Алексей Олегович, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;

49. Шаповалов Виктор Федорович, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;

50. Шемилина Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

51. Юркевич Дмитрий Юрьевич, генеральный директор РИА «Восток-Медиа».

Полный текст Положения по номинациям Краевой Бизнес-Премии и список Экспертного совета опубликованы на сайте www.DV-rating.ru , ход конкурса также освещается в газете «Золотой Рог», интернет–издании ZRpress.ru и других приморских СМИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.