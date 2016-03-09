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Во Владивостоке объявлен состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края
В состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края вошли представители власти и бизнес-сообщества:
1. Костенко Александр Иванович, председатель Экспертного совета XII Бизнес-Премии Приморского края;
2. Баркова Елена Степановна, исполнительный директор XII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ОАО «ИК «Золотой Рог»;
3. Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;
4. Балюра Денис Олегович, директор по корпоративному бизнесу Страховой группы «ХОСКА»;
5. Белкин Юрий Павлович, руководитель ФБУ «Приморский ЦСМ»;
6. Беккер Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;
7. Брик Андрей Петрович, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморского края, руководитель филиала «Почта России»;
8. Воробьев Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»;
9. Ворожбит Виктория Николаевна, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»;
10. Гладких Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа;
11. Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного Собрания Приморского края;
12. Дмитриченко Светлана Александровна, исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник»;
13. Зверев Герман Станиславович, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре;
14. Зиганшина Ольга Петровна, генеральный директор компании «Дальаудит»;
15. Зубова Наталья Валерьевна, заместитель главы Владивостокского городского округа;
16. Исаков Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;
17. Козицкий Алексей Анатольевич, директор ФГУП «ОТВ-Прим».
18. Корж Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;
19. Корнейчук Александр Владимирович, заместитель директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - победитель в номинации «Менеджер года - 2014»;
20. Медвецкая Ольга Андреевна, руководитель Представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
21. Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;
22. Мазелис Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;
23. Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю;
24. Новиков Владимир Михайлович, глава Артемовского городского округа;
25. Оленев Евгений Валерьевич, заместитель директора ГТРК «Владивосток»;
26. Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;
27. Павленко Сергей Алексеевич, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
28. Павлюк Валерий Романович, президент ПАО «Дальневосточный банк»;
29. Парасочка Светлана Андреевна, исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;
30. Пак Юлия Валентиновна, председатель общественного Экспертного совета по предпринимательству при губернаторе Приморского края;
31. Попова Галина Владимировна, директор КА «Карьера-Форум»;
32. Попов Михаил Алексеевич, заместитель начальника департамента по недропользованию по ДФО, начальник «Приморнедра»;
33. Потапенко Кирилл Геннадьевич, генеральный директор РА «ДВ Регион»;
34. Пушкарев Игорь Сергеевич, глава администрации г. Владивостока;
35. Рауд Елена Юрьевна, руководитель Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех»;
36. Ремезова Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» во Владивостоке;
37. Робканов Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;
38. Родионов Антон Олегович, директор «Инвестиционного агентства Приморского края»;
39. Сидоренко Евгений Викторович, управляющий директор, глава представительства АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» во Владивостоке;
40. Симонов Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;
41. Ступницкий Борис Владимирович, председатель ТПП Приморского края;
42. Суханов Виктор Андреевич, директор РИА «PrimaMedia», председатель регионального отделения Союза журналистов России;
43. Текиев Джамбулат Абдулхалимович, заместитель председателя Законодательного Cобрания Приморского края;
44. Терентьева Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;
45. Титков Роман Владимирович, гендиректор ОАО «Дальприбор», председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП;
46. Усольцев Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского края;
47. Утяшева Светлана Александровна, заместитель директора департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Минвостокразвития РФ;
48. Чекунков Алексей Олегович, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
49. Шаповалов Виктор Федорович, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;
50. Шемилина Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае;
51. Юркевич Дмитрий Юрьевич, генеральный директор РИА «Восток-Медиа».
Полный текст Положения по номинациям Краевой Бизнес-Премии и список Экспертного совета опубликованы на сайте www.DV-rating.ru , ход конкурса также освещается в газете «Золотой Рог», интернет–издании ZRpress.ru и других приморских СМИ.
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