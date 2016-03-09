Владивостокцев скоро пошлют в баню

В столице Приморья возрождается популярный в советское время банный комплекс «Бодрость»

Недавно «Левада-Центр» провел опрос, в котором, в частности, попытался выяснить отношение наших граждан к бане. Судя по ним, Владивосток то ли сильно отстал от средне-банной статистики по стране, то ли, наоборот, ушел далеко вперед в своем развитии, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Ну не посещают в нашем городе баню раз в неделю 13% всех горожан! И 14% раз в месяц - тоже вряд ли! И 19%, которые это делают реже раза в месяц (столько же выбирают и сауну), - тоже сомнительно! Да и нет у нас в городе столько бань, чтобы такую массу народа промыть с такой интенсивностью, если все вдруг захотят тряхнуть банно-прачечной стариной.

Да и по саунам мы не так уж богаты, как, допустим, те же финны, которые на всю свою малонаселенную страну имеют более миллиона саун (в основном личных).

Теплые воспоминания

В советское время во Владивостоке существовала целая сеть муниципальных бань, в которую входили объекты «помывочного назначения» на ул. Борисенко, Комсомольской, в п. Трудовое и пр. Они не блистали чем-то особенным, сервис был достаточно примитивен. Однако 1 января 1980 года их число пополнилось новым банным комплексом «Бодрость» на ул. Фонтанной, 7а, равного которому в крае до того времени не было. Он сразу же стал одним из любимейших мест горожан. Здесь в 80-е можно было встретить в голом виде представителей краевого партхозактива, комсомольских, советских и профсоюзных чиновников, гостей города, студентов, простых работников организаций и предприятий.

Затем в баню пошли и любящие это дело кооператоры, и бизнесмены. И постоянное паломничество продолжалось вплоть до середины 90-х, когда усиленно амортизировавшемуся зданию и оборудованию потребовалось обновление.

Здание банного комплекса изначально было двухэтажным. На первом этаже было отделение гидропатии с ваннами, на втором – два моечных отделения вместимостью по 25 человек каждое. Естественно, одно было женским, а второе – мужским.

В каждом моечном отделении было по две сауны вместимостью по 7-8 человек, парная – на 10-12, бассейн, душевая и массажная комнаты. Душ можно было выбирать – циркулярный, восходящий или Шарко. Для парки помимо березовых и дубовых веников предлагались и хвойные.

Работала «Бодрость» интенсивно. Посетители, сменявшиеся каждые полтора часа, проводили здесь время с 7.30 до 22.30. Впрочем, особо заядлые одним сеансом не ограничивались.

История свидетельствует, что этот банный комплекс в своей «первой жизни» ненадолго смог пережить приватизацию. Его коллектив оказался неэффективным собственником и разорился. Вероятно, сказалось несколько факторов: к 2003 году комплекс требовал уже хорошего ремонта, к нему были серьезные претензии санинспекторов, а его посещаемость заметно снизилась: не то чтобы людям мыться не хотелось, а просто слишком уж обнищали.

Разрушительная реконструкция

Последние 20 лет комплекс «Бодрость», наряду с «ямой на ул. Алеутской», здания на ул. Семеновской,1 и несколькими иными подобными объектами, был одним из печальных символов города. Одно время на нем велись работы по реконструкции здания. Его серьезно надстроили. А затем вновь забросили. Вероятно, иссякло желание или деньги. Бесхозное здание было передано на баланс администрации Фрунзенского района. Поиск чиновниками желающих стать эффективным собственником долго не мог увенчаться успехом.

Разграбленное и заброшенное здание стало прибежищем наркоманов, бомжей и трудных подростков. Его не законсервировали должным образом, и доступ был свободен. Картина была довольно удручающая.

После кризиса 2008 года от здания пытались избавиться, вероятно, появившиеся собственники. В СМИ в 2010 году появлялось объявление, что на ул. Фонтанной продается 4-этажное здание общей площадью 2 200 кв. метров с участком земли в собственности размером 2 770 кв. метров. Здание предлагалось с пакетом документов на реконструкцию под целевое назначение «Оздоровительный комплекс».

Объявление сработало лишь в конце марта 2014 года, когда после очередной его активации буквально через две недели на объект вышли строители.

Возрождай и парься

Известный приморский предприниматель Анатолий ФИЛОБОКОВ (с ноября 2004 года осуществляет в регионе более 30 видов деятельности) отметил, что он сначала сомневался в приобретении объекта: достаточно ли здание хорошо сохранилось, чтобы вкладывать серьезные средства в его ремонт. Но оказалось, что конструктив, в общем-то, неплохо выдержал испытание временем и баню можно реанимировать. И вот уже два года он этим занимается.

Сейчас на здании завершаются работы по монтажу навесного фасада. Внутри уже выполнен монтаж и смонтировано основное оборудование систем. Завершается внутренняя отделка. Многие помещения на сегодня имеют полностью законченный ремонтом вид.

Анатолий Васильевич сказал, что здесь снова будет все то, и даже лучше, чем этот банный комплекс в прошлом славился. Правда, когда он заработает – это в какой-то степени зависит уже больше не от строителей, которым остается здесь сделать уже относительно немного, а от той компании, которая возьмется за эксплуатацию «Бодрости». Это должно решиться в ближайший месяц. Возможно, эксплуатант будет местным, а возможно - столичным. Однако, назвав довольно известную местную компанию, он не стал раскрывать московскую.

Известно, что столичный банный бизнес долгое время не стремился выходить за пределы Московской области. Тем не менее относительно недавно собственники «Сандуновских бань» решились продвинуть свой бренд на правах франшизы в другие российские города-миллионники. Цена франшизы - 5 млн рублей плюс ежемесячные платежи. Можно предположить, что для нашего города-немиллионника может быть предложено то, что предлагается и миллионникам. Хотя не исключено, что ошибаемся.

Большие бизнес-риски

Разорение бывших владивостокских муниципальных бань, конечно, яркий пример того, что строить бизнес исключительно на этой деятельности рискованно. Тем более сегодняшняя информация по поводу доходности этого дела противоречива. Считается, что его рентабельность находится в пределах 5-7%. Строительство такого объекта окупаемо примерно в течение 15 лет. Возможно, что капремонт или реконструкция оправдаются и побыстрее, но не намного.

Надо также учитывать, что пристрастия людей ненадежны. Со временем они меняются. И, например, у человека вместо того, чтобы постоянно мыться в «Бодрости», теперь появилась возможность постоянно ездить в игорную зону или иная какая-нибудь безумная страсть. К тому же сегодня надо завоевывать признание уже нового поколения.

С другой стороны, известно, что именно кризис 2008 года резко поднял банный бизнес в Москве, сделал его способным на экспансию в другие регионы. Его прибыльность доходит до 40%. Но не на исключительно лишь чистой «помывке», а на довольно приличном перечне дополнительных услуг: «кухня», мыльный массаж, продажа банных принадлежностей и сувенирной продукции и пр. Причем услуги в московских банях дешевыми сегодня назвать нельзя. Хотя именно относительная дешевизна их по сравнению с фитнесом в кризисное время и предопределила, что любители фитнеса пошли в баню.

Вероятно, будущая экономика «Бодрости» уже посчитана и обещает быть в выигрыше. Ну а само ее возрождение гарантирует, что она может стать неплохим местом, где наше бизнес-сообщество сможет особенно удачно налаживать равноправный диалог с нашей же властью, как это успешно процветает в «Сандунах». Хотя может быть и нет. Поскольку на эту роль скоро очень успешно сможет претендовать и комплекс при «Хаятте Бурном».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.