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В банках Дальнего Востока 72% сотрудников - женщины
8 Марта мы уже давно связываем с романтикой - цветами и конфетами, весенним настроением и теплым ветерком. Однако его первоначальный посыл - эмансипация женщин в обществе, в обществе мужчин.., - и сегодня играет значительную роль для нашего общего самосознания. Сегодня мы хотим поблагодарить всех женщин, посвятивших себя работе в банковских структурах, представив в обзоре нашей деловой газеты "Золотой Рог" некий женский портрет служащей банка.
В среднем 72% штатных должностей в приморских банках (а также кредитных учреждениях Дальнего Востока) занимают именно женщины. Минимальный порог «женского участия» не опускается ниже 60%, а максимальный достигает 84%. Руководящая работа (направлениями, отделами банков, дополнительными офисами и филиалами) на 36% ложится на женские плечи. Но никак не менее 20%. Порой до 78% руководителей в банковских структурах именно женщины. Татьяна ДЫШЛЮК, руководитель группы по работе с персоналом филиала ВТБ в Хабаровске, констатирует, что на руководящих должностях женщин отличает способность воодушевить и мобилизовать сотрудников, а широта мышления помогает находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях. Они вовлечены в деятельность коллег, системны, активны, открыты и способны с помощью обаяния создавать благоприятную атмосферу.
Всегда клиентоориентирована
Руководители-женщины отдают должное своим коллегам по работе, а мужчины лишь снимают шляпу перед их работоспособностью.
Так, Дмитрий ГРИДНЕВ, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие», рассказывает: «Женщина более эмоциональна и чувствительна, у нее лучше развита интуиция, она более контактна и легче находит общий язык с другими людьми. Именно способность женщины быстро реагировать, подстраиваться под ситуацию, тонко чувствовать обстановку и умение слушать ценятся клиентами, для которых важно быть услышанными. Именно женщины проще справляются с рутинной ежедневной работой, которая требует усидчивости, внимания, исполнительности - в банке это очень важно».
«Женщины как никто другой умеют находить баланс между работой и семьей. Особо хотелось бы отметить то, что наши женщины очень красивые и ухоженные, это часто отмечают наши клиенты», - делает комплимент своим прекрасным коллегам Алексей БЕЛОКОПЫТОВ, управляющий Дальневосточным филиалом Промсвязьбанка.
Татьяна Дышлюк выделяет такие характеристики своих коллег-женщин, как усидчивость, аккуратность и внимательность, терпимость к монотонному труду. «Эти качества сочетаются с высокими адаптационными способностями и эмоциональной чуткостью, эмпатией. Женщины готовы слушать и слышать других, с уважением относятся к мнению окружающих, сопереживают проблемам коллег», - говорит руководитель кадрового направления ВТБ в Хабаровске.
«Внимательность к мелочам, доброжелательность, бизнес-интуиция, склонность к монотонной работе, умение идти на компромисс, вовлеченность в проблему клиента, желание помочь», - эти качества отмечает у своих коллег Оксана ИВАНОВА, региональный HR бизнес-партнер Альфа-Банка.
«Женщина гибче, отзывчивее, старательнее и общительнее, внимательна к деталям, охотнее следует правилам и так далее», - так характеризует своих сотрудниц Елена КУЦЕНКО, региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка, обращая внимание на то, что женщины быстрее и лучше запоминают прочитанное и излагают его более детализированно, что помогает, например, лучше донести до клиентов все преимущества банковских продуктов. Очень важной чертой является наблюдательность прекрасного пола: они быстрее и легче понимают клиента по мимике, жестам и взгляду. Женщины более эмпатичны, а это помогает в общении с клиентом.
Прочь стереотипы
Видя перед собой руководителя банка - женщину, отбросьте гендерные стереотипы. Так считает Татьяна Дышлюк, объясняя, что все решают опыт, профессионализм и управленческие компетенции. Многочисленные коллеги по банковскому бизнесу поддерживают нашего эксперта в том, что наибольшей результативностью обладают смешанные коллективы. В таких командах качество работы выше, сотрудники работают с большей самоотдачей, а возникающие противоречия решаются конструктивнее, чаще путем переговоров. Дмитрий Гриднев уверен: если в коллективе есть точное понимание происходящего, в совместной работе и сотворчестве появятся отличные идеи и решения.
Алексей Белокопытов также полагает, что такие деловые качества, как сильный характер, ответственность, высокая трудоспособность, инициатива, коммуникабельность, умение вести за собой коллектив сегодня в равной степени присущи как мужчинам, так и женщинам.
Хотя Александра МАКСИМОВА, заместитель председателя правления - директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье», говорит, что зачастую женщин в бизнесе - и не только в финансовом - воспринимают как более эмоциональных, менее системных, чем коллег-мужчин. Но чаще всего женщины-банкиры - это сильные личности, умеющие противостоять любым проблемам и кризисным явлениям, привносящие в коллектив положительные эмоции и креативные решения. Работа с цифрами, с большим количеством важной документации, с отчетностью очень дисциплинирует характер, а эмоции банкиры могут позволить себе только положительные - при общении с клиентами. Ведь клиенты, как известно, всегда правы. Но и, как и любой женщине, женщине-банкиру очень важно иметь надежный тыл, поддержку любимого мужа, семьи, друзей.
Сложно, но надо!
Рассказывая о минусах и плюсах работы в банке, бизнес-тренеры банков оказались солидарны. Посвящая свою жизнь банковской службе, прекрасная половина человечества выбирает как стабильность, официальную зарплату, полный социальный пакет, так и высокую физическую и эмоциональную нагрузку, работая, как известно, в высокой стрессовой среде, где неизбежно происходит быстрое эмоциональное выгорание. Рабочий день порой длится до 12 часов. Но ответственность, отмеченная нашими экспертами, и располагает к такой интенсивной работе.
Дмитрий Гриднев уточняет, что для руководителей и менеджеров среднего звена рабочий день определяется не столько Трудовым кодексом, сколько желанием и необходимостью решать поставленные задачи.
И еще нюанс. Средний возраст сотрудниц дальневосточных отделений того же ВТБ24 - 30-35 лет. Хотя… Как нам по секрету сказали в банке «Открытие»: «Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет! Поэтому наши коллеги молоды и каждый день готовы к новым открытиям». И это правда!
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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