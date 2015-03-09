Крабовые аукционы в Приморье на грани срыва

К крабовым аукционам в Приморье допустят только честных предпринимателей, готовых работать «в белую». Об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский на заседании администрации края.

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", в ходе совещания директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Александр Передня доложил, что в настоящее время квоты добычи крабов в Приморье до сих пор не распределены.

«Квоты добычи камчатского, синего и волосатого крабов в подзоне Приморье для прибрежного рыболовства не распределены, а методика проведения аукционов находится на разработке в Минсельхозе России», – сообщил он.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что в этом году рыбохозяйственная отрасль может сделать качественный скачок и необходимо добиться проведения крабовых аукционов.

«Нужно добиться крабовых аукционов под жестким контролем экспертов и общественности, чтобы не допустить больше ситуации, когда аукцион пришлось отменять сложными путями с помощью правоохранительных органов и суда. Но мы это сделали, показав, что будет только честный аукцион, который приносит доход и честному предпринимателю и региональному бюджету», – заявил губернатор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.