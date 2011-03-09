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Валерий Бакшин: Идея Бизнес-Премии была и есть актуальна

09 Марта 2011, 18:14 | Приморье
Валерий БАКШИН, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Владивосток» - информационный партнер VII Бизнес-Премии:

Когда несколько лет назад бессменный руководитель «Золотого Рога» Е.С. Баркова предложила телерадиокомпании «Владивосток» стать информационным партнером учрежденной краевой администрацией и издательской компанией «Золотой Рог» краевой Бизнес-Премии, я ни минуты не раздумывал. И не только потому, что знаю «Золотой Рог» как самое серьезное деловое издание Приморья. Привлекала идея Бизнес-Премии.

Оценить с точки зрения прежде всего самих приморцев вклад отдельных предприятий и их руководителей в социально-экономическое развитие края. И здесь успех возможен только у тех предприятий и руководителей, деятельность которых реально улучшает жизнь людей, судьба которых связана с Приморьем. Ведь краю нашему нужна прежде всего социально ориентированная экономика.

И вот уже седьмой раз как эксперты, так и читатели «Золотого Рога» назовут компании, добившиеся наилучших результатов по итогам минувшего года, отметят лучших руководителей, отдельно назовут и тех, кто, на их взгляд, уверенно ведет в Приморье социально ответственный бизнес. Мы обязательно расскажем на каналах ПТР об этих компаниях и людях, ими руководящих, – телевидение не может быть в стороне от столь важного - и с экономической, и с социальной - точки зрения дела. Ведь именно на лидеров социально ориентированного бизнеса должны равняться все предприятия и организации Приморья.

И я уверен, что в следующем году в бюллетенях, опубликованных на страницах газеты «Золотой Рог», появятся названия новых компаний, фамилии новых руководителей, которые действительно работают на будущее Приморского края и его жителей.

Каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010") на интернет-сайте Бизнес-Премии www.dv-rating.ru

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
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