Голосование за участников Бизнес-Премии продлится до 25 марта

Оргкомитет напоминает, что членам Экспертного совета бюллетени будут доставлены именные. Опубликованные ниже бюллетени - для открытого голосования. Их можно копировать, но подписи должны быть индивидуальными. Бюллетени направлять по адресу: 690950, г.Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10, 5-й этаж, с пометкой «Бизнес-Премия».

Каждый приморец может также проголосовать на интернет-сайте Бизнес-Премии www.dv-rating.ru – один голос с компьютера.