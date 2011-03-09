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Андрей ФРОЛОВ: 2010-й был годом вызовов для менеджеров

09 Марта 2011, 18:59 | Приморье

Андрей ФРОЛОВ, директор Приморского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» - партнера VII Бизнес-Премии Приморского края:

Уважаемые участники VII Краевой Бизнес-Премии!

В очередной, уже седьмой раз мы приближаемся к финалу Бизнес-Премии Приморского края и очень скоро узнаем названия компаний и имена людей, чьи достижения в бизнесе являются выдающимися и заслуживающими признания.

Организованная по инициативе Издательской компании «Золотой Рог» и администрации Приморского края Бизнес-Премия заслуженно является престижнейшей наградой для бизнес-лидеров региона. Неизменными остаются ключевые принципы отбора участников Премии: лидерство, открытость, социальная ответственность.

Нельзя не отметить развитие Премии, расширение круга людей, неравнодушных к данному событию. С внедрением процедуры интернет-голосования больше не существует ограничений для желающих отдать свой голос за участника конкурса. Информационная открытость и объективность подведения итогов были и остаются важнейшими составляющими Премии.

Прошедший год был годом больших вызовов и больших возможностей. Мы могли наблюдать процесс восстановления секторов экономики, пострадавших в период кризиса, и одновременно видеть реализацию масштабных, новых для региона проектов. В финале Бизнес-Премии-2010 мы найдем имена тех, кто был наиболее эффективен в условиях происходящих изменений.

Всем участникам номинаций Конкурса я искренне желаю интересной борьбы, признания достигнутых результатов, новых профессиональных горизонтов.

Досье"ЗР"

Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 января 2011 г. собственный капитал Росбанка составил 94 941,38 млн рублей, а суммарные активы – 928 687,61 млн рублей. Основным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale (74,8%). Росбанк имеет кредитные рейтинги трех крупнейших международных агентств: Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch. В 2008 году стал обладателем Гран-при Премии «Банк года» в итоговой премии «Финансовая элита России 2008». В 2006 и 2008 гг. Росбанк был признан лучшим финансовым институтом России, по версии авторитетного британского журнала «The Banker». По итогам 2010 г. Росбанк вошел в число лучших работодателей России.

Каждый приморец может проголосовать за лауреатов в четырех номинациях ("Компания Приморского края -2010", "Менеджер года Приморского края - 2010", "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2010", "Развивающийся бизнес Приморского края - 2010") на интернет-сайте Бизнес-Премии www.dv-rating.ru

Автор: Бизнес-Премия Приморского края
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