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Президент Союза "Приморская ТПП" возглавил экспертный совет по экономической политике в Приморье
Новый состав экспертного совета по экономической политике утвержден в Приморье, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В Приморском крае начал свою работу новый состав Общественного экспертного совета по экономической политике. Первое организационное заседание состоялось с участием всех 12 экспертов.
Приветствуя четвертый состав ОЭС, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Павленко отметил, что сегодня вовлечение экспертного сообщества в решение вопросов, связанных с экономическим развитием региона, особенно актуально, сообщили "Золотому Рогу" в .
«Сейчас, когда на территории края созданы особые экономические зоны, действуют особые режимы осуществления предпринимательской деятельности, реализуется множество инвестиционных проектов, ваше участие в решении возникающих в связи с этим вопросов и уже существующих проблем позволит нам максимально быстро и эффективно развивать регион», – подчеркнул глава ведомства.
В ходе совещания был избран руководящий состав Совета. По единогласному решению членов ОЭС возглавил коллегиальный орган Президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий, его заместителем был выбран Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ДВ Инвест» Денис Сарана. Секретарем ОЭС стал президент некоммерческой организации «Ассоциация мясоперерабатывающих предприятий Приморского края Павел Китаев.
Важным направлением деятельности Совета должно стать решение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного и делового климата в регионе, снижением административных барьеров для предпринимателей, внедрением регионального инвестиционного стандарта, а также взаимодействие с Общественной Палатой Приморского края и экспертной группой Агентства стратегических инициатив.
Экспертному составу предстоит работать в течение двух лет.
Отметим, всего в Приморье действует 17 Общественных экспертных советов: по вопросам здоровья, по культурной среде, по качеству услуг ЖКХ, по развитию информационного общества, по региональной образовательной политике, по транспортной политике, по социальной поддержке, по промышленной политике, по развитию малого и среднего предпринимательства, по развитию туризма, по экономической политике, по повышению уровня безопасности жизни, по обеспечению качественным жильем, по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов, по развитию физической культуры и массового спорта, по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре, по развитию сельского хозяйства, а также Координационный экспертный совет.
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