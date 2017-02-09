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Оптово-распределительный центр "Приморье" запустит мультитемпературный склад мощностью 13 тысяч тонн

09 Февраля 2017, 18:00 | Приморье

В рамках первой очереди Оптово-распределительный центр (ОРЦ) будет обслуживать 1,5 тысяч торговых точек Приморья. Об этом сообщили на очередном семинаре для представителей предприятий торговли.

Директор по логистике компании ОРЦ «Приморье» Виктор Ерукаев сообщил, что проект предприятия сейчас проходит государственную экспертизу, его строительство начнется уже в этом году.

«К концу 2017 года в рамках первой очереди планируется запуск одного из трех мультитемпературных складов вместимостью до 13 тысяч тонн продовольствия. Первая очередь будет обслуживать 1,5 тысячи торговых точек и почти 100 поставщиков», – сказал он.

Виктор Ерукаев отметил, что ОРЦ также ориентирован на экспорт продукции. Для этого здесь будут расположены все государственные службы контроля, лаборатории, таможенный пост. 

Заместитель директора краевого департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина подчеркнула, что все приморские товаропроизводители будут замкнуты на ОРЦ, поэтому работу по взаимодействию предприятий торговли с Центром надо начинать уже сейчас.

«Через ОРЦ будет реализовываться широкий ассортимент различных товаров. Это возможность работать непрямую с крупными производителями, минуя посреднические звенья, что позволит снизить цены и увеличить покупательскую способность населения», – пояснила Татьяна Шивыдкина.

Напомним, ОРЦ в поселке Новый будет включать складскую, торговую и производственную зоны, в том числе расфасовку, переработку овощей и фруктов, производство полуфабрикатов и комбинат социального питания. Мощность единовременного хранения продовольственной продукции составит более 50 тысяч тонн, годовой оборот – до полумиллиона тонн.

Строительство будет осуществляться в три этапа, общая сумма инвестиций составит более 4,3 млрд рублей, при этом будет создано 420 рабочих мест.

Отметим, всего в России в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» планируется открыть более 35 крупных межрегиональных ОРЦ. Оптово-распределительный центр «Приморье» войдет в первую очередь строительства единой федеральной сети.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: логистика  приморье 



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