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Во Владивостоке возводят купол для амфитеатра инновационно-культурного центра
В Приморье приступили к монтажу малого купола для амфитеатра, который станет частью инновационно-культурного центра, строящегося на острове Русский. Объект планируется сдать в декабре 2017 года.
По словам руководителя проекта инновационно-культурного центра Дмитрия Арсюткина, рабочие уже приступили к возведению малого купола, сообщили Деловой газетае "Золотой Рог".
«Сейчас ведется монтаж несущих конструкций – деревянных балок. После приступим к остеклению фасада, монтажу внутренней инженерной системы и отделке. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года», – сообщил он.
Деревянные конструкции для инновационного центра преодолевают более восьми тысяч километров – их везут из Королева. Для их монтажа используют тяжеловесные краны грузоподъемностью в 90 тонн.
Напомним, единственный на Дальнем Востоке иновационно-культурный центр будет представлять собой два купола, соединенных переходом. Площадь большого купола – более 1300 квадратных метров, высота в три этажа, в нем разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты. Малый купол – это амфитеатр для проведения различных мероприятий, этакий маленький приморский Колизей. Его площадь составит 830 квадратов.
Отметим, при проектировании здания акцент был сделан на многофункциональность: инновационно-культурный центр совместит культурную и образовательную сферы: выставки современного искусства, концерты, кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских.
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