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В Приморье на развитие бизнеса направят более 160 миллионов рублей
Одно из основных направлений содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Приморье – финансовая поддержка. В этом году на эти цели предусмотрено 162 миллиона рублей. Субсидии предоставляются на открытие собственного дела, модернизацию и покупку оборудования, возмещение затрат экспортеров и другие цели.
По информации специалистов, в 2016 году на развитие малого и среднего бизнеса было направлено более 213 миллионов рублей из краевого бюджета и федерального бюджетов, по 66,8 и 146,9 миллионов рублей соответственно. В результате проведенных мероприятий поддержку получили около 1,2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), создавших более 250 рабочих мест.
«В этом году на эти цели предусмотрено 162 миллиона рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 70,1 миллиона рублей, федерального – 92 миллиона рублей», – сообщили специалисты.
Бизнесмены могут получить субсидии на возмещение затрат, связанных с открытием собственного дела, модернизацией и покупкой оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), возмещение затрат производителей пищевой продукции, экспортеров.
По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, развитие малого и среднего предпринимательства – одно из ключевых условий обновления экономики. Среди регионов ДФО Приморский край на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции по основным показателям развития МСП – на него приходится около трети малых предприятий всего Дальнего Востока, 31% работников малых предприятий и 37% оборота малого бизнеса ДФО, сообщает администрация Приморского края.
«Малый и средний бизнес края – это около 90 тысяч субъектов, из них более 50 тысяч – индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают почти 32% ВРП Приморья, и их количество ежегодно растет. По России вклад малого и среднего бизнеса – 20%», – подчеркнул Василий Усольцев.
Принятая на федеральном уровне долгосрочная стратегия развития МСП предусматривает увеличение к 2030 году оборота малых и средних предприятий России в 2,5 раза. Доля МСП в экономике России должна удвоиться и составить 40%.
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