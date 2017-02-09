Проект создания зернового терминала В Приморье включен в схему территориального планирования

Схема территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением Правительства России № 96-р от 26 января 2017 года, предусматривает создание в морском порту Зарубино современного зернового терминала, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Минвостокразвития РФ.



Проект располагается на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции. До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен зерновой терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующем поэтапным развитием до мощности 33,5 млн тонн в год.



Схема территориального планирования – основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах. Внесение сведений о специализированном зерновом терминале создает условия для принятия Правительством России решения о расширении морского порта Зарубино и включении в его границы земельных участков, предназначенных для строительства терминала, тем самым придав проекту ещё более динамичное развитие.



Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, проект по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестиционных проектов для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания государственной поддержки.

«Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к следующему шагу – расширению порта и его пропускной способности», – отметил генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») Марат Шайдаев.



По его словам, «Дальний Восток и Сибирь имеют огромный потенциал роста в сфере производства зерна, реализации которого сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой каналов сбыта. Этот потенциал составляет до 3 млн тонн к 2020 году и 5 млн тонн к 2030 году».



По мнению инвестора, современный комплексный зерновой терминал предоставит отечественным сельхозпроизводителям новый канал сбыта и создаст мощный стимул для увеличения производства и развития бизнеса в Приамурье, Еврейской автономной области, Алтае, Приморье, Красноярском крае и других регионах.



Строительство специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино является одним из приоритетных и наиболее значимым инвестиционным проектом АО «ОЗК». В настоящее время на береговой линии и акватории проводятся изыскательные работы. Завершается разработка проектной документации по первому этапу инвестпроекта. На первом этапе планируется построить причал для судов типа Panamax и Post Panamax, силосный парк для хранения зерновых культур общим объёмом до 220 тыс. тонн, автомобильный и железнодорожный грузовые фронты. К 2023 году предполагается кратно увеличить объемы перевалки грузов на счет строительства еще одного силосного парка и второго причала.



«Мы с особым интересом занимаемся столь значимым для страны и дальневосточного региона проектом. Все работы проходят в соответствии с установленным графиком, – отмечает генеральный директор ООО «Морское строительство и технологии» Михаил Николаевский, – Предложенные решения полностью соответствуют параметрам, позволяющим обеспечить планируемый объем перевалки зерна. Это редкий случай, когда изначально было выбрано достаточно удачное месторасположение для размещения такого сложного терминала. Бухта Троицы является защищённой, и, как следствие, причальные сооружения будут испытывать минимальное воздействие волновых нагрузок. Это подтверждается результатами выполненного волнового моделирования».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

