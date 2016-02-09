На Дальнем Востоке ни один из региональных стартапов не смог выйти на прибыль

Конкурс инновационных проектов Startup Tour – 2016, прошедший 4-5 февраля во Владивостоке, стал рабочей площадкой фонда «Сколково»

Увы, но Дальневосточное же представительство фонда похвастаться своими звездами не смогло. Из 170 компаний, подавших заявку на резиденство, статус получили только 30. И пока ни одна из них не приносит прибыль, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Первый вице-президент фонда «Сколково» Александр ЧЕРНОВ пояснил, почему всего четверть резидентов может похвастаться продажами своего продукта, а больше половины не приносят никаких доходов. «У каждого резидента - своя история присутствия в проекте «Сколково». Некоторые пришли совсем недавно и находятся пока только на уровне идеи – таких компаний у нас около 400. К тому же есть и не очень удачливые резиденты, которые уходят от нас и лишаются статуса. Происходит это по разным причинам: некоторые не занимаются инновационной деятельностью, другие зашли в тупик в своих исследованиях. Но ведь есть и действительно успешные резиденты, и мы рады, что их так много. При создании фонда «Сколково» мы думали, что если хотя бы каждый десятый резидент станет более-менее успешным, то это будет хорошим результатом. Реальность же превзошла самые оптимистичные прогнозы», - сказал г-н Чернов.

Дальневосточному представительству фонда меньше года – оно открылось в мае 2015-го. «Наши резиденты еще только начинают становиться на ноги. Я уверен, что в 2016 году компании, которые работают как представители уже запущенного бизнеса и занимаются разработками, продемонстрируют какую-то выручку. Таких резидентов около 10. Их продукты находятся в высокой степени готовности. У остальных резидентов ситуация иная: они пока далеки от готового продукта. Но мы с ними активно двигаемся вперед и помогаем в поиске инвесторов», - сказал вице-президент по развитию деятельности фонда «Сколково» на Дальнем Востоке, руководитель Дальневосточного представительства Юрий САПРЫКИН.

Информацией об инвесторах сотрудники дальневосточного отделения фонда делятся неохотно. «Это деликатная вещь, - утверждает Илья МИРИН, менеджер проектов Дальневосточного представительства. - Есть партнеры, которые заинтересованы в инвестициях. Но на каком этапе готовности находятся инвесторы, я не могу сказать, и пока было бы неправильно записывать их на счет фонда. Все-таки интенсивную поддержку стартапам мы начали предоставлять только с этого года, и в 2016-м прогнозируем 5-6 сделок, которые состоятся при нашем активном содействии».

Не в деньгах счастье

Представители фонда «Сколково» активно акцентировали внимание на других, нефинансовых показателях эффективности. «Для меня самым важным результатом является то, как много мест открыто компаниями-резидентами и какое количество людей они привлекают к работе», - заявил Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН, советник президента по работе со стартапами фонда «Сколково». Год назад общее количество сотрудников компаний-резидентов равнялось примерно 13 тыс. К концу декабря 2015-го эта цифра приблизилась к 18 тысячам.

«У нас происходит значительный прирост числа людей, занятых в компаниях-резидентах, и я считаю, что это блестящий показатель. Я также думаю, что не менее значимым, чем открытие рабочих мест, является и количество патентов, которые появляются благодаря деятельности резидентов. Для инновационных индустрий это очень важный показатель. И в прошлом году центр интеллектуальной собственности «Сколково» сгенерировал 10% международного патентного ландшафта», - отметил советник.

Личным показателем успеха фонда поделился и Ренат БАТЫРОВ, генеральный директор технопарка «Сколково». «Эффективным проект будет тогда, когда в «Сколково» выстроится очередь из желающих инвестировать деньги и из желающих разместиться на территории инновационного центра. Неважно, кто это будет - стратап, акселератор или партнер. Могу сказать, что этот показатель уже частично воплотился в жизнь - мест для партнеров на нашей площадке почти не осталось (несмотря на то, что цена аренды не ниже рыночной). И количество заявок продолжает расти», - отметил он.

С московской пропиской

Бесспорно, Батыров выбрал отличный показатель успеха – ведь площади технопарка в 2016 году будут пользоваться особым спросом. Несмотря на заверения Вильякайнена о том, что «Сколково» не преследует цели забрать лучшие компании из регионов и перебросить их в столицу, правила проекта регламентируют иное. С 1 января 2016 года обязательным условием получения статуса резидента становится размещение постоянно действующего представительства на территории инновационного центра «Сколково» в Москве. И этой участи не сможет избежать даже такая отрасль, как рыбопромышленность.

«Мы хотим стать резидентами «Сколково», но для этого нам нужно поехать в Москву и открыть офис, - говорит гендиректор малого инновационного предприятия «Дальрыбвтуз-Невод» Артур МАЙСС. – Мы понимаем: чтобы что-то получить, необходимо что-то вкладывать, ведь инновационный центр – это тоже коммерческий проект. И это условие выглядит вполне логичным. Да и собрать всех специалистов в одном месте намного проще, чем открывать в каждом регионе технопарк. Но одно дело - айтишники, которым в принципе все равно, где сидеть – на Камчатке или в столице, и совсем другое – наша сфера, в которой исследования не обходятся без моря. Хотя, бесспорно, возможности технопарка очень интересны: мы сможем отрабатывать тонкие технологии, доводить робототехнику до устойчивого состояния и готовить ее производство со всеми льготами. Но в любом случае переезжать в Москву мы не намерены – пошлем туда представителя, который будет устанавливать полезные связи. В конце концов, столица есть столица. Там и инвесторов, и денег крутится больше, чем во Владивостоке».

А пока потенциальные резиденты «Сколково» пытаются найти плюсы обязательной «прописки» в столице, старые участники проекта радуются, что успели проскочить это условие. «Мы стали резидентами в 2015 году. И мы не арендуем никаких площадей в Москве. Конечно, нам пришлось следовать одному из правил проекта – учредить юрлицо в форме ООО, но это были небольшие деньги, которые можно смело отнести к затратам на открытие», - поделился Александр ЕРЕМЕНКО, инженер-программист Лаборатории спутникового мониторинга ИАПУ ДВО РАН.

Успехи под вопросом

Тем не менее даже обязательное условие аренды офиса в Москве вряд ли остановит потенциальных резидентов. По словам участников проекта, фонд «Сколково» оказывает стартапам реальную финансовую поддержку: рассчитывать на микрогрант с капиталом до 1,5 млн проекты могут даже на уровне идеи. Эти средства выделяются на конкретные цели: разработку прототипа, различные мероприятия, необходимые для продвижения продукта, оформления патентов и т.д. А вот для привлечения более внушительных сумм стартапам в качестве гаранта надежности придется найти соинвестора.

«Сейчас мы составляем заявку на микрогрант, - говорит Еременко. – Нам эти деньги необходимы для того, чтобы начать коммерциализацию нашего проекта. Какую реальную пользу нам дал статус резидента? Пока первые плоды принесла сильная пиар-компания фонда. На одном из мероприятий «Сколково», где собираются самые разные люди: от экспертов до инвесторов, мне удалось установить несколько полезных контактов, среди которых потенциальные соинвесторы. Другими преференциями в виде льготного налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и пр. мы пока не пользовались».

И если для резидентов польза фонда «Сколково» очевидна, то на государственном уровне к деятельности этой и других подобных организаций предъявляют множество вопросов. Так, в конце января в Кремле прошло совещание на тему развития российской инновационной системы с участием представителей экспертного совета при правительстве РФ. И судя по стенограмме встречи, многие проекты научной сферы не дают отдачи, на которую рассчитывали.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Анастасии КРАСИЛЬНИКОВОЙ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

МНЕНИЕ

«Дальневосточники удивили своим напором»

Олег БАРАННИК, директор по маркетингу системы управления инновациями Startbase.ru, бизнес-тренер:

- Мы увидели много проектов, и авторы некоторых, к слову, достаточно интересных разработок пока очень примерно понимают, как из этого сделать бизнес. Но когда мы говорим им про риски, они отвечают, что все продумали и все равно реализуют свой проект вне зависимости от того, дадут им денег или нет. И планируют при этом заработать за год 300%. Такой подход скорее нравится, чем не нравится. Это очень здорово, что у людей есть желание пробить стену недоверия и скепсиса. Если оно отсутствует, то взрастить его достаточно сложно.

Досье "Золотого Рога": Владивосток стал вторым городом России, в котором прошли мероприятия Russian Startup Tour - 2016. Всего на конкурс дальневосточники подали 119 проектов, зарегистрировано 568 участников. Заявки поданы во всех номинациях: биомедицинские технологии, сельское хозяйство, промышленность, энергетика и ИТ-технологии. Участники собрались во Владивостоке со всех регионов Дальнего Востока – Приморья, Якутска, Хабаровска, Благовещенска и т.д. 15 лучших проектов станут участниками Startup Village, которая соберет лучшие инновационные проекты со всей России, и смогут побороться за гранты от фонда «Сколково».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.