В Приморье померились брендами

Конкурс «Торговая марка года» инициирован союзом «Приморская торгово-промышленная палата» и уже 14 лет подряд ежегодно проводится при поддержке администраций Приморского края, города Владивостока и наиболее рейтинговых СМИ Дальнего Востока. В этом году в конкурсе приняли участие порядка 50 брендов Дальнего Востока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Статус звания «Торговая марка года» означает получение признания потребителей товаров/услуг бренда. Оценивают конкурсантов члены жюри, в состав которого входят эксперты в сфере маркетинга, дизайна и PR. Также на сайте конкурса проходит голосование за бренды жителями Дальнего Востока. Все больше дальневосточников проявляют активный интерес к данному проекту и голосуют за любимые бренды. Так, в этом году победитель голосования получил 2656 голосов, что является максимальным значением за всю историю «Торговой марки года».

Победителями в региональном статусе «Торговая марка года-2015. г. Владивосток» стали: «Мой стоматолог» (номинация «Социально-ответственный бренд»), «Бизнес-портал IPRIM.RU» («Инновационный бренд»), «Welcome. Владивосток» («Лучшее профессиональное решение»).

Торговая марка года-2015. Приморский край

Победителями в статусе «Торговая марка года-2015. Приморский край» в номинации «Надежность и профессионализм» были признаны: газета «Владивосток» и «Ваш Сезон». В номинации «Сила бренда» золото взяли «Vladnews.ru», «Народные кухни», «Фреш 25». Победителем в номинации «Популярный бренд» стало «Дорожное радио», а золото в номинации «Региональный бренд» выиграла торговая марка «Родимая сторонка».

Гран-при завоевали торговые марки: «Приморская газета» (в номинации «Надежность и профессионализм»), «Грин Агро» («Живой продукт»), «Родимая сторонка» («Экологичная марка»), «Фреш 25» («Популярный бренд»).

Торговая марка года-2015. Хабаровский край

Золото в статусе «Торговая марка года-2015. Хабаровский край» выиграли: «DVhab.ru» (номинации «Сила бренда», «Популярный бренд»), «Амурский меридиан» («Региональный бренд»), «Максимум рекламы»(«За информационное содействие бизнесу»). Гран-при получили торговые марки «Лучшее в Хабаровске», «Профиль бизнеса» и «ХабЛяля».

Торговая марка года-2015. Дальний Восток

Награды в региональном статусе «Торговая марка года-2015. Дальний Восток» распределились между участниками следующим образом. В номинации «Надежность и профессионализм» победу одержали «Туристско-информационный центр Приморского края», «Группа компаний «ЮНИОН», «Группа компаний «Эталон», торговая марка «ТИС-Лоджистик», а также ИД «Коммерсантъ».

В номинации «Социально-ответственный бренд» одержала победу «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Золото в номинации «Сила бренда» завоевали «Собрание Exsclusive», «Группа компаний Эталон», а также «LAMBRE» и «Примпогода.ру».

В номинации «Региональный бренд» золотым призом наградили Дальневосточную деловую газету «Золотой Рог», ТД «Золотая Русь», «Дилан-маркет». Бронзу в этой номинации завоевали журнал «Дальневосточный капитал», «Auto’мир». В номинации «Информационное содействие бизнесу» золотым призом наградили «Маркет Радио», а серебро досталось интернет-изданию «ZRPress.ru».

В категории продовольственных товаров победу одержали следующие торговые марки: «Ратимир» (номинация «Социально-ответственный бренд»), «Русь Восточная» («За улучшение качества жизни»), «КВЭН» («Живой продукт»), «Планета Витаминов» («Популярность торговой марки «Народная марка»).

Также победителями номинации «Популярность торговой марки «Народная марка» были признаны «Азбука мебели» и «Дилан-маркет». В номинации «Популярный бренд» победили «Рыбачка Соня», «ГиперАвто» и ИА «Дейта». В номинации «Лучшее профессиональное решение торговой марки» золото взяли «New Way Logistic», «GrottBjorn» и «LAMBRE». В номинации «Новое имя» победителем был признан «Журнал №1».

Гран-при в региональном статусе «Дальний Восток» жюри присудили торговым маркам «Ратимир» (в номинации «Региональный бренд»), «Киприно» («Зеленая марка», «Живой продукт»), «Токимо» («Инновационный бренд»), «Доброе дело» («Популярный бренд»), «КВЭН» («Популярность торговой марки «Народная марка»), «ГиперАвто» («Сила бренда»). Победителем интернет-голосования стала торговая марка «Киприно».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.